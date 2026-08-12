Η Hyundai προχωρά στην πιλοτική εφαρμογή ενός νέου συστήματος αυτόματης στάθμευσης με ρομπότ, το οποίο υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των χώρων στάθμευσης, αυξάνοντας παράλληλα τη χωρητικότητά τους έως και κατά 50%. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε οικιστικό συγκρότημα στην πόλη Σιχούνγκ της Νότιας Κορέας, νοτιοδυτικά της Σεούλ, με τη συμμετοχή των Hyundai Motor, Hyundai WIA και Hyundai E&C.

Αφήνεις το αυτοκίνητο και το ρομπότ αναλαμβάνει

Η λειτουργία του συστήματος είναι ιδιαίτερα απλή. Ο οδηγός αφήνει το όχημά του σε ειδικό σημείο παράδοσης και στη συνέχεια μικρά αυτόνομα ρομπότ αναλαμβάνουν να το μεταφέρουν στη διαθέσιμη θέση στάθμευσης. Όταν έρθει η ώρα της αναχώρησης, ο ιδιοκτήτης ζητά μέσω ειδικού σταθμού την επιστροφή του οχήματος και τα ρομπότ το φέρνουν ξανά στο σημείο παραλαβής.

Σηκώνουν το αυτοκίνητο από τους τροχούς

Τα ρομπότ της Hyundai έχουν πάχος μόλις 110 χιλιοστά και κινούνται κάτω από το όχημα. Στη συνέχεια ανυψώνουν τους τροχούς και μεταφέρουν ολόκληρο το αυτοκίνητο στη θέση στάθμευσης. Χάρη στους αισθητήρες LiDAR που διαθέτουν, μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και να μετακινούν οχήματα βάρους έως 3.400 κιλών. Παρότι η μέγιστη ταχύτητά τους δεν ξεπερνά τα 4,3 χλμ./ώρα, η Hyundai θεωρεί ότι το πλεονέκτημα βρίσκεται στην αποτελεσματικότητα και όχι στην ταχύτητα.

Έως και 50% περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο χώρο

Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι ότι τα οχήματα μπορούν να τοποθετούνται πολύ πιο κοντά μεταξύ τους, καθώς δεν απαιτείται χώρος για το άνοιγμα των θυρών. Παράλληλα, τα ρομπότ μπορούν να κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις και να τοποθετούν τα αυτοκίνητα ακόμη και σε πολύ στενές θέσεις που θα ήταν δύσκολο να χρησιμοποιηθούν από έναν οδηγό. Σύμφωνα με τη Hyundai, αυτό μπορεί να αυξήσει τη χωρητικότητα ενός υφιστάμενου χώρου στάθμευσης κατά 20% έως και 50%, χωρίς να απαιτηθούν κατασκευαστικές παρεμβάσεις.

Το μέλλον των πάρκινγκ;

Η κορεατική εταιρεία θα συλλέξει δεδομένα σχετικά με τους χρόνους αναμονής, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη βέλτιστη αναλογία ρομπότ και θέσεων στάθμευσης, με στόχο την ευρύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας στο μέλλον. Αν το πρόγραμμα αποδειχθεί επιτυχημένο, τα ρομπότ της Hyundai θα μπορούσαν να δώσουν λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων: την έλλειψη χώρων στάθμευσης.