του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 14χρονος Έλληνας αναβάτης Αντώνης Βεντούρας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση, ολοκληρώνοντας τον 4ο γύρο του Alpe Adria και του FIM Europe SSP300 Cup με μία νίκη και δύο δεύτερες θέσεις.

Ένα ακόμη σπουδαίο Ευρωπαϊκό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο νεαρός Έλληνας αναβάτης.

Ο Βεντούρας ταξίδεψε στην Ιταλία για τον αγώνα της Cremona στις 7–9 Αυγούστου, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος όχι μόνο με τον ισχυρό ανταγωνισμό της SSP300 αλλά και με ακραίες θερμοκρασίες που έκαναν την πίστα ιδιαίτερα απαιτητική.

Με την Yamaha R3 και την Pascota Racing Team, ο Βεντούρας κατάφερε να παραμείνει πρωταγωνιστής σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου και να φύγει από την Ιταλία έχοντας ανέβει στο βάθρο και στους τρεις αγώνες.

Έντονη μάχη στον πρώτο αγώνα

Το Σάββατο ο Βεντούρας παρατάχθηκε στη δεύτερη θέση της σχάρας εκκίνησης. Δεν πραγματοποίησε την εκκίνηση που θα ήθελε και στην πρώτη στροφή βρέθηκε τρίτος. Από εκεί και πέρα, όμως, ξεκίνησε μία συναρπαστική μάχη εννέα γύρων με τους πρωτοπόρους.

Ο 14χρονος Έλληνας δεν έχασε την επαφή του με την κορυφή, πίεσε όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν και κατάφερε να βρεθεί ακόμη και στην πρώτη θέση.

Η απάντηση ήρθε από τον Oguz Tashan #9, τον Τούρκο αναβάτη με τον οποίο ο Βεντούρας δίνει μία σημαντική βαθμολογική μάχη μέσα στη φετινή σεζόν. Καθώς οι γύροι περνούσαν, η πολύ υψηλή θερμοκρασία της ασφάλτου έκανε τη μοτοσυκλέτα να γλιστρά περισσότερο και το περιθώριο λάθους γινόταν ολοένα μικρότερο. Ο Βεντούρας και η ομάδα του επέλεξαν την ωριμότερη λύση: να προστατεύσουν το αποτέλεσμα και τους βαθμούς αντί να κυνηγήσουν τη νίκη με κάθε κόστος. Ο τερματισμός στη 2η θέση αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Δεύτερος και στο Sprint

Το πρωί της Κυριακής, στο Sprint Race, το πλάνο παρέμεινε το ίδιο.

Χωρίς υπερβολές και χωρίς περιττό ρίσκο, ο Βεντούρας κράτησε έναν σταθερό αγωνιστικό ρυθμό και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τη 2η θέση. Η συνέπεια αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη βαθμολογική συγκομιδή του.

Μπροστά μέχρι την τελευταία στροφή

Το αποκορύφωμα ήρθε στον τελευταίο αγώνα της Κυριακής. Ξεκινώντας ξανά από τη δεύτερη θέση της σχάρας, ο Βεντούρας πέρασε μπροστά και κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία μέχρι την τελευταία στροφή. Εκεί ο Oguz Tashan επιχείρησε μία δυνατή επίθεση στα φρένα και πέρασε στην πρώτη θέση.

Με την άσφαλτο να έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις υψηλές θερμοκρασίες και έχοντας ήδη συμφωνήσει με την Pascota Racing Team ότι προτεραιότητα ήταν η βαθμολογία και όχι ένα αχρείαστο ρίσκο, ο Βεντούρας δεν επιχείρησε μία οριακή απάντηση και τερμάτισε αρχικά δεύτερος. Η τελική κατάταξη, ωστόσο, άλλαξε μετά τον αγώνα. Μετά τον τερματισμό διαπιστώθηκε ότι ο Oguz Tashan δεν φορούσε τον υποχρεωτικό προστατευτικό θώρακα ασφαλείας, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Η συγκεκριμένη παράβαση είχε ως αποτέλεσμα να κριθεί εκτός κανονισμών για τον αγώνα και να αποκλειστεί από την τελική κατάταξη. Η νίκη πέρασε έτσι στον Αντώνη Βεντούρα.

Μία νίκη που ήρθε ως επιστέγασμα ενός τριημέρου στο οποίο ο Έλληνας αναβάτης απέδειξε ότι ένας αγώνας δεν κρίνεται μόνο από την απόλυτη ταχύτητα, αλλά και από τη στρατηγική, το καθαρό μυαλό και τη σωστή διαχείριση.

Τρία στα τρία στο βάθρο

Ο τελικός απολογισμός της Cremona ήταν εντυπωσιακός:

Race 1: P2 Sprint Race: P2 Race 2: P1

Τρία διαφορετικά αγωνιστικά σκέλη, τρία βάθρα εκ των οποίων μια νίκη για τον 14χρονο Βεντούρα.

Αντώνης Βεντούρας – Pascota Racing Team

«Ξέραμε ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και ότι όσο ανέβαινε η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερο γινόταν το ρίσκο. Η μοτοσυκλέτα γλιστρούσε αρκετά και δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρουμε μία πτώση που θα μπορούσε να μας κοστίσει πολύ περισσότερο. Μαζί με την Pascota Racing Team αποφασίσαμε να οδηγήσουμε έξυπνα και να προστατεύσουμε τους βαθμούς μας. Για εμάς αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σκεφτόμαστε συνολικά τη σεζόν και όχι μόνο έναν αγώνα.

Είμαι πολύ χαρούμενος που τελικά φύγαμε από την Cremona με δύο δεύτερες θέσεις και μία νίκη. Τώρα αφήνουμε πίσω την Ιταλία και συγκεντρωνόμαστε απόλυτα στην Τουρκία, όπου αγωνιζόμαστε στις 14–16 Αυγούστου.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Superfast Ferries για την πολύ σημαντική στήριξή της και σε αυτό το ταξίδι και φυσικά σε όλους τους χορηγούς μου, την ομάδα μου και όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου».

Ο επόμενος σταθμός βρίσκεται ήδη μπροστά.

Τουρκία, 14–16 Αυγούστου, με τον Αντώνη Βεντούρα να συνεχίζει τη μάχη του και να εκπροσωπεί την Ελλάδα στις διεθνείς διοργανώσεις της SSP300 (SuperSport 300).

Μόλις στα 14 του χρόνια, ο Αντώνης Βεντούρας συνεχίζει βήμα-βήμα μία απαιτητική Ευρωπαϊκή σεζόν, αποδεικνύοντας ότι πέρα από την ταχύτητα διαθέτει και ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου αναβάτη: την ικανότητα να γνωρίζει πότε πρέπει να επιτεθεί και πότε πρέπει να προστατεύσει το αποτέλεσμα.

Συγχαρητήρια στον νεαρό αναβάτη μας για ακόμη μία εξαιρετική διεθνή παρουσία. Η συνέχεια στην Τουρκία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Με την υποστήριξη των:

@koufogianniss_ | @serres.racing.circuit | @kukosthesummerbar | @Α.Μ.Ο.Τ.Ο.Ε | @boutique | @kalamaki.gonia | @epiplasilas.gr | @superfastferries | @papastavrou_shops | @shoeigreece | @almira_shipyard | @gp.assembly | @revoilgr | @cafenacional_athens | @7th_sensetattoo | @elastikaparadisis | @garbes_delivery_services | @pita_status | @saintbarber2018 | @profresh | @mouratisgp | @lemathmoto | @yamaha_spiliotis1_official | @rider.graphics