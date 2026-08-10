Η έρευνα για το ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος για τον θάνατο του μικρού αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο συνεχίζεται.

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση μετά από καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, ο οποίος αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Ο 69χρονος μίλησε στον Ant1 και έκανε αναφορά μεταξύ άλλων και σε ένα περιστατικό που συνέβη πριν ένα μήνα με την ίδια οικογένεια.

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά με τις μανάδες και τους πατεράδες γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω στα χίλια δυο… Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μες το full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», δήλωσε ο 69χρονος ιδιοκτήτης.

Όταν ρωτήθηκε αν το ζευγάρι ήταν κοντά στο περιστατικό, εκείνος απάντησε πως «όχι ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν ένα μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα (ο γονέας). Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και τους λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει τι κάνεις και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

«Υπάρχουν δύο τεράστιες πινακίδες που αναφέρουν ότι απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 χρονών χωρίς γονεϊκή επίβλεψη»

Ο συνήγορος του 69χρονου ιδιοκτήτη, Χάρης Αμπραζής και ανέφερε τα εξής:

«Δεν έχω πάρει ακόμη τη δικογραφία. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια επιχείρηση που για 27 συνεχόμενα χρόνια είναι σε αυτόν τον χώρο και δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει την επιχείρησή του και είναι διαρκώς εκεί. Ο ίδιος είναι και ναυαγοσώστης. Είναι συνέχεια στον χώρο της πισίνας.

Όσοι το έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί ξέρουν ακριβώς πού είναι η καρέκλα του, που κάθεται είναι διαρκώς εκεί.

Όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα διερευνηθούν όλα. Υπάρχουν 2 τεράστιες πινακίδες που αναφέρουν ότι απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 χρονών χωρίς γονεϊκή επίβλεψη. Θα υπάρξει φαντάζομαι συλλογή βιντεοληπτικού υλικού».