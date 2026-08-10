Το Ισραήλ παρέλαβε από τη Γερμανία το νεότερο και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, ακριβότερο υποβρύχιο στην ιστορία του, το INS Drakon. Το επιβλητικό σκάφος, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε περίπου 634 εκατ. δολάρια, κατασκευάστηκε στα εξειδικευμένα ναυπηγεία του Κιέλου και παραδόθηκε στο Ισραηλινό Ναυτικό, στα τέλη Ιουλίου 2026.

Όπως μετέδωσε την Κυριακή το Fox News, το νέο υποβρύχιο διαθέτει ιδιαίτερα προηγμένα συστήματα, τα οποία του επιτρέπουν να επιχειρεί κάτω από την επιφάνεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, περιορίζοντας σημαντικά το ακουστικό του αποτύπωμα.

Με μήκος που ξεπερνά τα 70 μέτρα, το Drakon έχει σημαντικά αυξημένες διαστάσεις σε σχέση με προηγούμενα ισραηλινά υποβρύχια. Το μεγαλύτερο μέγεθός του εκτιμάται ότι του επιτρέπει να μεταφέρει πυραυλικά συστήματα μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει ο αισθητά μεγαλύτερος πύργος του υποβρυχίου. Σύμφωνα με ναυτικούς αναλυτές, ενδέχεται να στεγάζει σύστημα κατακόρυφης εκτόξευσης (VLS – Vertical Launch System), το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη και εκτόξευση μεγαλύτερων και πιο προηγμένων πυραύλων. Παρότι το Ισραήλ τηρεί αυστηρή μυστικότητα γύρω από τις πραγματικές δυνατότητες του σκάφους, έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να φέρει είτε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια (SLBM) είτε πυραύλους Cruise μεγάλου βεληνεκούς (SLCM).

Μια τέτοια δυνατότητα θα διεύρυνε σημαντικά την επιχειρησιακή εμβέλεια του Ισραηλινού Ναυτικού, καθώς θα επέτρεπε την εκτόξευση πυραύλων προς στόχους στο Ιράν από τη Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο, το υποβρύχιο δεν θα ήταν απαραίτητο να ακολουθήσει μακρύτερες και πιο επικίνδυνες διαδρομές, όπως η διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ ή ο περίπλους της Αφρικής.

Πέρα από τις επιθετικές του δυνατότητες, κεντρικός ρόλος του Drakon θεωρείται ότι είναι η διατήρηση μιας αξιόπιστης εφεδρικής επιλογής σε περίπτωση αιφνιδιαστικής μεγάλης κλίμακας επίθεσης εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με αναλυτές ασφαλείας, ακόμη και αν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οι βάσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην ξηρά ή τα λιμάνια υφίσταντο σοβαρό πλήγμα, ένα υποβρύχιο που θα επιχειρούσε σε μεγάλο βάθος, θα μπορούσε να παραμείνει κρυμμένο και να διατηρήσει την ικανότητα ανταπόδοσης.

Με αυτόν τον τρόπο, το INS Drakon εντάσσεται στη στρατηγική της λεγόμενης δυνατότητας «δεύτερου πλήγματος». Σε ένα ακραίο σενάριο επίθεσης κατά των χερσαίων υποδομών του Ισραήλ, ένα υποβρύχιο αυτού του τύπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση πυραύλων με συμβατικές ή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί, πυρηνικές κεφαλές.

Η ονομασία Drakon, που σημαίνει «Δράκος», επιλέχθηκε ως συμβολισμός ισχύος, ενώ παράλληλα συνδέεται με τη μνήμη των μελών του πληρώματος του ισραηλινού υποβρυχίου Dakar, το οποίο χάθηκε στο παρελθόν. Στην ονομασία του νέου σκάφους ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, τα γράμματα D, K και R ως αναφορά στο Dakar.

Το πρόγραμμα υποβρυχίων του Ισραήλ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον στρατηγικά αμυντικά εγχειρήματα της χώρας, τις τελευταίες δεκαετίες. Τα υποβρύχια κατασκευάζονται στη Γερμανία για λογαριασμό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και προορίζονται, μεταξύ άλλων, για αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και διατήρησης μιας στρατηγικής εφεδρείας απέναντι σε μακρινούς αντιπάλους.

Η ένταξη του «Δράκου» στον ισραηλινό στόλο σηματοδοτεί, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι C14, την ολοκλήρωση μιας σημαντικής φάσης στην ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας και εντάσσεται στον σχεδιασμό των IDF για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας των επόμενων ετών.