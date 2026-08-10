Στο Αγκίστρι, δεκάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους του νησιού, πραγματοποιώντας πορεία, ενώ αυτοκίνητα και μηχανάκια ακολουθούσαν τη διαδρομή.

Η ένταση δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της, όταν η πορεία συναντήθηκε με Ισραηλινούς παραθεριστές που βρίσκονταν στο νησί. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε βίντεο από το περιστατικό, ορισμένοι από τους παραθεριστές αντέδρασαν έντονα στη θέα των διαδηλωτών, προχωρώντας σε άσεμνες χειρονομίες και λεκτικές επιθέσεις.

Στο βίντεο εμφανίζονται Ισραηλινοί πολίτες σε έντονη αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές, με κάποιους να επιχειρούν να αρπάξουν κινητά τηλέφωνα, να προβαίνουν σε χειρονομίες και ύβρεις, ενώ παράλληλα ακούγονται συνθήματα υπέρ του Ισραήλ.

Μία από τις διαδηλώτριες περιγράφει την κατάσταση ως «απερίγραπτη», υποστηρίζοντας ότι το βίντεο δεν αποτυπώνει πλήρως την ένταση του περιστατικού. Όπως αναφέρει, σημειώθηκαν σπρωξίματα, ύβρεις και αγκωνιές, καθώς και προσπάθειες να αφαιρεθούν κινητά τηλέφωνα από τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με την ίδια, στο σημείο βρίσκονταν άνδρες του Λιμενικού και της Αστυνομίας, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «ήταν σε σοκ», ενώ επισημαίνει ότι οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί παρέμειναν ευγενικοί απέναντι στους διαδηλωτές.