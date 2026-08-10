Δραματικές στιγμές έζησαν οι εργαζόμενοι στο εσωτερικό κουζίνας καταστήματος στον Κόρφο Κορινθίας, το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, όταν ξέσπασε ξαφνικά πυρκαγιά.

Η ταχύτητα των αντανακλαστικών ενός εθελοντή πυροσβέστη αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού, καθώς η μάχη με τον χρόνο κρίθηκε κυριολεκτικά στα δευτερόλεπτα.

Όλα ξεκίνησαν όταν μέλος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σοφικού αντιλήφθηκε τον πυκνό καπνό που αναδυόταν από το κτήριο.

Χωρίς να χάσει χρόνο, σήμανε αμέσως συναγερμό, ενεργοποιώντας το πρωτόκολλο επείγουσας επέμβασης. Στο σημείο έσπευσαν συντονισμένα οκτώ πυροσβέστες και εθελοντές με τέσσερα επιχειρησιακά οχήματα, προερχόμενοι από το Εθελοντικό Κλιμάκιο Σοφικού, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και τον Σύλλογο Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.

Η αποτελεσματική και στοχευμένη παρέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης περιόρισε τις φλόγες αποκλειστικά στον χώρο της κουζίνας, αποτρέποντας την επέκτασή τους στο υπόλοιπο κτήριο και τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα.

Πηγή: patrisnews