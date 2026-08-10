Ο Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, κάλεσε τους επικεφαλής των κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, Anthropic και Meta να αναστείλουν την ανάπτυξη νέων συστημάτων.

Με επιστολή του προς τους Σαμ Άλτμαν, Ντάριο Αμοντέι και Μαρκ Ζάκερμπεργκ, προειδοποίησε ότι το Κογκρέσο θα παρέμβει εάν δεν αναλάβουν οι ίδιοι δράση, θυμίζοντάς τους τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους να παγώσουν την ανάπτυξη, εφόσον τα συστήματα γίνουν υπερβολικά επικίνδυνα.

«Κύριε Άλτμαν, κύριε Αμοντέι και κύριε Ζάκερμπεργκ: Για το καλό της ανθρωπότητας, τηρήστε τα λόγια σας. Παγώστε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι ακόμη αργά για να αποφύγουμε την καταστροφή. Σταματήστε να κατασκευάζετε μηχανές που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν», έγραψε ο Σάντερς, συμπληρώνοντας:

«Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: Εάν δεν λάβετε τώρα τα κατάλληλα μέτρα, θα το πράξουμε εγώ και οι συνάδελφοί μου στη Γερουσία των ΗΠΑ».

Οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη εντείνονται, καθώς ερευνητές χρησιμοποίησαν AI για την ανάπτυξη νέων ιών, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά όπου τα μοντέλα παρουσίασαν απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Στην επιστολή του, ο Σάντερς σημειώνει χαρακτηριστικά: «Σε μια στιγμή κατά την οποία έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τον έλεγχο, ενώ δημιουργούνται δυνητικά επικίνδυνοι ιοί, οι εταιρείες σας εξακολουθούν να επιταχύνουν — επενδύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μια τεχνολογία που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει, να προβλέψει ή να ελέγξει πλήρως».

Παράλληλα με την πρωτοβουλία του Σάντερς, η OpenAI επέλεξε να επιβραδύνει την κυκλοφορία του μοντέλου Astra, ενώ περισσότεροι από 1.200 εργαζόμενοι στον τομέα, ζητούν διεθνή στήριξη για την επιβράδυνση της τεχνολογίας.

Παρά τις δυσκολίες υπερψήφισης σχετικών νόμων στο σημερινό Κογκρέσο, οι πιέσεις συνεχίζονται, με το ενδεχόμενο μελλοντικών κοινοβουλευτικών ερευνών και κλητεύσεων να παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση αλλαγής των πολιτικών ισορροπιών.