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Η οικογένεια της Βίκυς Καγιά και του Ηλία Κρασσά απολαμβάνει τα κρυστάλλινα νερά της Μυκόνου και το καλοκαίρι στο αγαπημένο τους νησί.
Η Ελληνίδα μοντέλο και παρουσιάστρια απαθανατίστηκε από το φωτογραφικό φακό του govastiletto.gr σε φουσκωτό σε παραλία της Μυκόνου.
Η Βίκυ Καγιά διαθέτει ένα καλλίγραμμο σώμα, το οποίο αναδεικνύεται σε κάθε της εμφάνιση. Στην παραλία, αν και απλά ντυμένη, ήταν εντυπωσιακή, με ένα γαλάζιο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Ο Ηλίας Κρασσάς απαθανατίστηκε τη στιγμή που επιβιβάζονταν στο φουσκωτό.
Δείτε φωτογραφίες:
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
govastiletto.gr – Βίκυ Καγιά: Στη Μύκονο με την κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά