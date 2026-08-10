Στη λήψη άμεσων μέτρων προχωρά η Κοινότητα Σάρτης Χαλκιδικής, ζητώντας από τους επαγγελματίες της περιοχής να διακόψουν τη λειτουργία των ντους που διαθέτουν τα beach bar.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της περιορισμένης επάρκειας των υδάτινων πόρων, με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών υδροδότησης, τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ορθολογική διαχείριση του νερού αποτελεί επιτακτική ανάγκη υπό τις παρούσες συνθήκες. Η τοπική αρχή απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους για άμεση συμμόρφωση, τονίζοντας πως η συλλογική προσπάθεια, η συνεργασία και η κατανόηση από πλευράς των επαγγελματιών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή σοβαρότερων προβλημάτων στη διαθεσιμότητα του νερού: