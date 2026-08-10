Στην ταυτοποίηση του ατόμου που εμπλέκεται στην άγρια καταδίωξη από την Κόρινθο έως το Αντίρριο προχώρησαν οι Αρχές. Πρόκειται για έναν 38χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προέβη σε επικίνδυνες ενέργειες, προκαλώντας φθορές σε αστυνομικά οχήματα μέσω εμβολισμού.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, η οποία συνέταξε σε βάρος του βαριά δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία απεστάλησαν ήδη στην Εισαγγελία Μεσολογγίου, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η έκδοση δικαστικού εντάλματος για τη σύλληψή του.

Το χρονικό της επεισοδιακής καταδίωξης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά μήκος του οδικού άξονα από την Κορινθία μέχρι την Αιτωλοακαρνανία. Ο 38χρονος οδήγησε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Τελικά, ακινητοποιήθηκε σε αγροτική έκταση στο Αντίρριο, όταν οι αστυνομικοί υποχρεώθηκαν να πυροβολήσουν τα ελαστικά του αυτοκινήτου του για να ανακόψουν την πορεία του.

Παρά την ακινητοποίηση του οχήματος, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο τρέχοντας και κατάφερε να διαφύγει. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η παραβατική του δραστηριότητα είχε ξεκινήσει νωρίτερα στα Μέγαρα, όπου ενεπλάκη σε υποθέσεις κλοπής σε βάρος τουριστών από τη Δανία.

Πηγή: tempo24