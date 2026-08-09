Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο όπου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι.

Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου, με τις Αρχές να διερευνούν εξονυχιστικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι 0 59χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, εμφανίζεται παράλληλα δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης του χώρου. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει εάν βρισκόταν στην πισίνα και αν ασκούσε τα καθήκοντά του κατά τον κρίσιμο χρόνο της τραγωδίας.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και απολογήθηκε σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου στον εισαγγελέα Σύρου.

Οι γονείς του 4χρονου, οι οποίοι είχαν συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Πούντα της Πάρου

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:15 το μεσημέρι σε παραθαλάσσια επιχείρηση στην περιοχή της Πούντας.

Οι γονείς του 4χρονου φαίνεται να βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα και δεν είχαν οπτική επαφή με το παιδί, το οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί και να φτάσει στην πισίνα του μαγαζιού, σε σημείο με μεγάλο βάθος.

Το παιδί εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό δύο γυναίκες, πελάτισσες του καταστήματος, οι οποίες κάλεσαν αμέσως σε βοήθεια. Ο μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε το 4χρονο αγόρι.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο σημείο, αλλά και τη μάχη των διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών στο Κέντρο Υγείας Πάρου όπου διακομίστηκε, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών επικεντρώνονται πλέον στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έφτασε ανεπιτήρητο στην πισίνα.

Παράλληλα, αναζητείται και συλλέγεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος, προκειμένου να γίνει η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων και να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Κλειστό το beach bar «ως ελάχιστος φόρος τιμής»

Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή. Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διεύθυνση του beach bar έκανε λόγο για ένα θλιβερό και μοιραίο γεγονός, εκφράζοντας τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του 4χρονου.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η αναστολή λειτουργίας του καταστήματος αποφασίστηκε ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού.