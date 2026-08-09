Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου στην κοινότητα Μουζακίου του Δήμου Πύργου. Ωστόσο οι πυροσβέστες θα παραμείνουν στο σημείο όλο το βράδυ, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές διάσπαρτες εστίες.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από την είσοδο του χωριού και καίει δασική έκταση στην οποία υπάρχουν πεύκα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε ενημέρωση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 17:00 και άμεσα ξεκίνησε η κινητοποίηση των δυνάμεων, οι οποίες έχουν ενισχυθεί.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 25 πυροσβεστών με 5 οχήματα από την Τσεχία που βρίσκονται στη χώρα μας μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης).

Νωρίτερα, με το φως της ημέρας, επιχείρησαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς παίρνουν μέρος και Τσέχοι πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια ημέρα κατά την οποία η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και τη διερεύνηση των αιτιών της, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.



