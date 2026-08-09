Αναστάτωση και τρόμος επικράτησαν στον αέρα, κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους της Batik Air, το οποίο εκτελούσε τη διαδρομή από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας με προορισμό το Κότσι της Ινδίας. Ένας 36χρονος επιβάτης προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο, προσπαθώντας να παραβιάσει την έξοδο κινδύνου ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στα 30.000 πόδια.

Ο 36χρονος Ινδός υπήκοος, Jamsheer Athanikkal, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της φιλοξενίας, φέρεται να προκάλεσε φθορές στο προστατευτικό πάνελ του παραθύρου της εξόδου. Όταν συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος επενέβησαν για να τον εμποδίσουν, ο ίδιος εκτόξευσε απειλές εναντίον τους.

Η επέμβαση των παρευρισκομένων ήταν καταλυτική. Κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον ακινητοποιήσουν, χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων (zip-ties).

Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε από την καμπίνα, αποτυπώνεται η αναστάτωση που επικράτησε, ενώ διακρίνονται εμφανείς γρατζουνιές στην επιφάνεια του παραθύρου. Πριν από το συμβάν, ο 36χρονος είχε αναφέρει πως ταξίδευε προς την πατρίδα του για να δει το νεογέννητο παιδί του.

🇮🇳🇲🇾 A guy on a Batik Airlines flight from Malaysia to India tried to open the emergency exit at 30,000 feet because, and this is real, he felt like it. Jamsheer Athanikkal, 36, smashed the window panel and went for the handle. He’s now charged with attempted murder of every… pic.twitter.com/b4XY7wtfDs — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 8, 2026

Αναγκαστική επιστροφή

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αποφάσισε την άμεση επιστροφή στη Μαλαισία, όπου οι τοπικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Athanikkal.

Κατά την ανάκρισή σου, ο 36χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού «ένιωσε την επιθυμία να πεθάνει» και ενέργησε παρορμητικά.

Βαρύτατο κατηγορητήριο και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Στον συλληφθέντα απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης εγκληματικού τρόμου, της μη τήρησης αεροπορικών οδηγιών ασφαλείας και της διακινδύνευσης της δημόσιας ακεραιότητας.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν, παράλληλα, την εφαρμογή του ειδικού νομοθετικού πλαισίου για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί η παραμονή του σε προσωρινή κράτηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εκτιμηθεί η ψυχιατρική του κατάσταση.