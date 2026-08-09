Σε ευθεία αμφισβήτηση των χειρισμών της αμερικανικής πλευράς προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, απορρίπτοντας ανοιχτά την τελευταία πρόταση για τη διευθέτηση της κρίσης στη Γάζα, που υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν αποδέχεται τη νέα πρωτοβουλία των 15 σημείων που συνέταξε το «Συμβούλιο Ειρήνης».

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια έντονη διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για καθοριστική πρόοδο στις συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι καμία αποχώρηση στρατευμάτων δεν πρόκειται να συμβεί χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να εξουδετερώνει κάθε απειλή.

«Κανένα συμβιβασμό με τους συμμάχους»

Παρά το γεγονός ότι οι διαβουλεύσεις με την Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Νετανιάχου επεσήμανε πως η κυβέρνησή του γνωρίζει πώς να περιφρουρεί τα εθνικά συμφέροντα, ξεχωρίζοντας ποιες αμερικανικές προτάσεις γίνονται αποδεκτές και ποιες όχι.

Παράλληλα, επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, είτε στη Γάζα είτε στη Δυτική Όχθη, όσο διατηρεί την εξουσία.

Με το βλέμμα στραμμένο στις κρίσιμες κάλπες του Οκτωβρίου και με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν πιέσεις προς τον κυβερνητικό του συνασπισμό, ο Ισραηλινός ηγέτης διεμήνυσε ότι η χώρα του είναι ικανή να προβάλει αντίσταση ακόμα και απέναντι στους στενότερους συμμάχους της, προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια.

Η στάση της Χαμάς και οι εσωτερικές αντιδράσεις

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς εμμένει στις δικές της προϋποθέσεις, ζητώντας την πλήρη παύση των εχθροπραξιών και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, πίσω από την «κίτρινη γραμμή» που είχε οριστεί κατά την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Στέλεχος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης κάλεσε τους Αμερικανούς διαμεσολαβητές να ασκήσουν πιέσεις στο Τελ Αβίβ, κατηγορώντας τον Νετανιάχου για παρελκυστική τακτική χάριν προεκλογικών σκοπιμοτήτων.

Ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον περισσότερο από το μισό έδαφος της Γάζας, οι σκληροπυρηνικές φωνές εντός της ισραηλινής κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, επικρότησαν την άκαμπτη στάση του Νετανιάχου, ζητώντας να μην υπάρξει καμία υποχώρηση των στρατευμάτων.