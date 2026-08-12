Το ελεύθερο κάμπινγκ στην Ελλάδα απαγορεύεται οριζόντια, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, βάσει του βασικού Νόμου 392/1976.

Το μέτρο αυτό καλύπτει τόσο το στήσιμο σκηνών όσο και τη στάθμευση τροχόσπιτων ή αυτοκινούμενων σε οποιονδήποτε χώρο εκτός αδειοδοτημένων και οργανωμένων δομών.

Οι αρχές εστιάζουν τους ελέγχους τους σε αιγιαλούς, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, δάση, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους, όπως δημόσια πάρκα και πλατείες.

Παράλληλα, το πλαίσιο για τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων έχει γίνει ακόμη πιο αυστηρό με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως ο Νόμος 5170/2025, ο οποίος απαγορεύει ουσιαστικά τη στάθμευση και διαμονή τους εκτός εγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Το ύψος των προστίμων και οι ποινικές κυρώσεις

Οι κυρώσεις για τους παραβάτες είναι διπλές, περιλαμβάνοντας τόσο διοικητικά μέτρα όσο και ποινική δίωξη. Από το 2012, με την τροποποίηση του Νόμου 4055/2012, η παράβαση διώκεται αυτεπάγγελτα, δίνοντας στα σώματα ασφαλείας τη δυνατότητα εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στο ποινικό σκέλος, προβλέπεται κράτηση έως και έξι μήνες ή δικαστικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 3.000 ευρώ. Ανεξάρτητα από τη δικαστική εξέλιξη, επιβάλλεται άμεσα διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό μέσο.

Επιπλέον, η κατοχή εξοπλισμού που παραπέμπει σε μόνιμη εγκατάσταση ή οικοσκευή, όπως στρώματα, υπνόσακοι και εκτεταμένα σκίαστρα, δύναται να θεωρηθεί τεκμήριο παράνομης κατασκήνωσης κατά τους ελέγχους των αρχών.