Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που απανθρακώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σπάτων και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και στους κατοίκους της περιοχής.

Πρόκειται για έναν 48χρονο ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του. Αυτή ήταν και η δυσκολία για τους αστυνομικούς του Τμήματος Σπάτων καθώς λόγω της κατάστασης της σορού δεν μπορούσε να γίνει εύκολα αναγνώριση.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, και αφού μίλησαν με τους συγγενείς του 48χρονου, διαπίστωσαν ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και δεν αποκλείεται να ήταν η αιτία που έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Επίσης, υπήρξε μια μαρτυρία που έλεγε ότι λίγο νωρίτερα είχαν δει τον 48χρονο πεσμένο πάνω στο τιμόνι αλλά το όχημα του ήταν ακόμα εν κινήσει.

Άγνωστο παραμένει τι ήταν αυτό που προκάλεσε την φωτιά στο αυτοκίνητο και αν πρόκειται για καποια μηχανική βλάβη ή προσέκρουσε σε κάποιο σημείο του δρόμου. Πάντως, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, από το όχημα ξεκίνησε η φωτιά και επεκτάθηκε θέτοντας σε συναγερμό τους κατοίκους της περιοχής Ήρεμος Πεύκος.