Η τραγωδία στη Marfin μπορεί να μετρά ήδη τρεις προφυλακίσεις, με τις δικαστικές αρχές μάλιστα να χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνους τους κατηγορούμενους, αλλά δεν σταματά εδώ, καθώς αναζητείται ο βασικός ένοχος, ο άνδρας με τον αριθμό «12».

Οι Αρχές έχουν υποψίες, αναζητούν όμως μέσα από καταθέσεις και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και τις αποδείξεις για να φτάσουν στην ταυτοποίησή του.

Μαρτυρίες ετών αναφέρουν για τον συγκεκριμένο άντρα ότι είναι αυτός που έριξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, πριν από 16 χρόνια με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μίας εγκύου.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο που έριξε τη μολότοφ ήταν μέτριου προς ψηλού αναστήματος, ηλικίας από 20-25 ετών, φορούσε μαύρο καπέλο, σκουρόχρωμη μπλούζα ή μπουφάν και είχε τυλιγμένο στο λαιμό του κάτι λευκό, κατά πάσα πιθανότητα μαντήλι.

Μάρτυρες αναφέρουν επίσης ότι η ομάδα φαινόταν να είχε προαποφασίσει τη φονική επίθεση, κάτι που αποδόθηκε και στο σκεπτικό της προφυλάκισης των τριών συλληφθέντων και ειδικά στην 46χρονη. «Προσηλωμένη στο σχέδιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές, για τον άντρα με τον αριθμό «12», υπογραμμίζουν: «Το άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό “12” συνδέεται κυρίως με τη ρίψη εύφλεκτου αντικειμένου ή βόμβας μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Είχε άμεσο εκτελεστικό ρόλο στη ρίψη εμπρηστικού αντικειμένου. Η αναφορά μάρτυρα (σ.σ. αναφέρεται το όνομά του) ότι και το άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό “12” άνηκε στην ομάδα των προσώπων που προξένησαν τον εμπρησμό ενισχύει περαιτέρω τη συμμετοχή του».

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, τον «συντονιστή», αλλά και έναν ακόμη άνδρα που φαίνεται και αυτός να έχει ενεργό ρόλο στον εμπρησμό της τράπεζας.

Για τη δράση της πενταμελούς ομάδας, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται προφυλακισμένοι για ανθρωποκτονία κατά συρροή από κοινού, οι Αρχές επισημαίνουν: «Κινήθηκαν προς το υποκατάστημα της τράπεζας και προκάλεσαν τον εμπρησμό, ενώ τα λοιπά μέλη (σ.σ. άλλα επτά άτομα) παρέμειναν στον περιβάλλοντα χώρο, επιτηρώντας αυτόν και υποστηρίζοντας την εκτέλεση της επίθεσης».