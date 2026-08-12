Μια 61χρονη λουόμενη, υπήκοος Τουρκίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Ρωσσογκρεμός» στη Θάσο, το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου 2026.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν αμέσως κοντά στην 61χρονη τουρίστρια προσφέροντάς της τις πρώτες βοήθειες στην ακτή.

Στη συνέχεια, η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Θάσου, όπου δυστυχώς οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό διαπίστωσαν απλά τον θάνατό της.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 61χρονη έχασε τη ζωή της, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.