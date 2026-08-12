Δημοσιεύθηκε η συνολική προκήρυξη των Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 80 θέσεων σε Ειδικά Προγράμματα Θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις για το 2026.

Το πρόγραμμα αφορά άνδρες (στρατεύσιμους, εφέδρους) και γυναίκες, προσφέροντας εξειδικευμένη στρατιωτική εκπαίδευση με αντίστοιχη αμοιβή, κάλυψη διδάκτρων και παράλληλη φοίτηση σε ΑΕΙ/ΑΣΕΙ σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την 1η Οκτωβρίου 2026.

Στρατός Ξηράς (ΓΕΣ) – 40 Θέσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού προκηρύσσει 40 θέσεις για άνδρες και γυναίκες, οι οποίες αφορούν φοίτηση σε ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται σε χρονικά διαστήματα που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.

Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών, ακολουθεί υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα και Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατανομή Θέσεων ΓΕΣ:

20 θέσεις για φοιτητές ΑΕΙ 1ου ή 2ου έτους (προπτυχιακές σπουδές).

για φοιτητές ΑΕΙ 1ου ή 2ου έτους (προπτυχιακές σπουδές). 10 θέσεις για σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

για σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 10 θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Αιτήσεις & Επικοινωνία:

Email υποβολής (PDF): ges-epth@army.gr

ges-epth@army.gr Τηλέφωνο πληροφοριών: 210-6553265

Η προκήρυξη του Στρατού Ξηράς

Πολεμικό Ναυτικό (ΓΕΝ) – 20 Θέσεις στην Αττική

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προκηρύσσει 20 θέσεις για το 2026, οι οποίες συνδυάζονται με φοίτηση σε ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ που εδρεύουν αποκλειστικά στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, προσφέροντας υψηλού επιπέδου στρατιωτική εκπαίδευση και αμοιβή.

Κατανομή Θέσεων ΓΕΝ:

10 θέσεις για φοιτητές ΑΕΙ 1ου ή 2ου έτους (προπτυχιακές σπουδές).

για φοιτητές ΑΕΙ 1ου ή 2ου έτους (προπτυχιακές σπουδές). 5 θέσεις για σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

για σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 5 θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Αιτήσεις:

Email υποβολής (PDF): gen_b4@navy.mil.gr

Η προκήρυξη του Πολεμικού Ναυτικού

Πολεμική Αεροπορία (ΓΕΑ) – 20 Θέσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκηρύσσει 20 θέσεις για φοίτηση σε ΑΕΙ/ΑΣΕΙ στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ότι όσοι ενταχθούν στα προγράμματα της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα εκπληρώσουν υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία 2 ετών ως Έφεδροι Αξιωματικοί, ενώ το ΥΠΕΘΑ καλύπτει τα τυχόν δίδακτρα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Κατανομή Θέσεων & Χρονικά Όρια ΓΕΑ:

10 θέσεις για προπτυχιακούς φοιτητές 1ου ή 2ου έτους (διάρκεια φοίτησης: ελάχιστα έτη + 2 έτη).

για προπτυχιακούς φοιτητές 1ου ή 2ου έτους (διάρκεια φοίτησης: ελάχιστα έτη + 2 έτη). 5 θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές (διάρκεια φοίτησης: έως 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα + 1 εξάμηνο).

για μεταπτυχιακούς φοιτητές (διάρκεια φοίτησης: έως 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα + 1 εξάμηνο). 5 θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Αιτήσεις & Επικοινωνία:

Email υποβολής (PDF): hafgs@haf.gr (Διεύθυνση Προσωπικού ΓΕΑ)

hafgs@haf.gr (Διεύθυνση Προσωπικού ΓΕΑ) Τηλέφωνο πληροφοριών: 210-6592421

Η προκήρυξη της Πολεμικής Αεροπορίας

Σημαντικές Προθεσμίες και Οδηγίες Υποβολής

Η προθεσμία υποβολής όλων των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει αυστηρά την 1η Οκτωβρίου 2026.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω email στις αντίστοιχες διευθύνσεις του κάθε Κλάδου σε μορφή PDF.

Τονίζεται ότι όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.