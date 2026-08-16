Ραγδαίες είναι εξελίξεις μετά τον άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου στην Πάρο, καθώς σε βάρος του οδηγού transfer σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο 71χρονος Βέλγος που δέχθηκε επίθεση από τον οδηγό transfer στο κέντρο της Νάουσας την Πέμπτη 13 Αυγούστου, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 48χρονου.

Χθες, λοιπόν, Σάββατο 15 Αυγούστου, λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, ο 71χρονος προχώρησε σε μήνυση για παράβαση των άρθρων 308 Π.Κ «Απλή Σωματική Βλάβη» και 333 Π.Κ «Απειλή» και 361 Π.Κ «Εξύβριση» κατά του οδηγού που τον ξυλοκόπησε.

Μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε λογομαχία για έναν χώρο στάθμευσης και η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα της επίθεσης δεν επιθυμούσε ιατροδικαστική εξέταση. Δήλωσε πως θα προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Κέντρο Υγείας Πάρου.

Το χρονικό του άγριου ξυλοδαρμού

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Αυγούστου. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του ηλικιωμένου να σταθμεύσει τη «γουρούνα» του σε ένα σημείο όπου συνηθίζουν να παρκάρουν οι οδηγοί transfer, παρόλο που η συγκεκριμένη θέση δεν είναι αδειοδοτημένη από τον Δήμο Πάρου.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Αρχικά υπήρξε έντονη λογομαχία, με περαστικούς να προσπαθούν να απομακρύνουν τον 48χρονο για να λήξει το περιστατικό. Ο οδηγός, ωστόσο, άρχισε να βρίζει τα θεία και όρμησε προς τον ηλικιωμένο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης ρίχνει το θύμα πάνω στο όχημα, τον αρπάζει από τον λαιμό και αρχίζει να τον χτυπά με μανία.

Βίντεο από την άγρια επίθεση:

Σημειώνεται πως ο ηλικιωμένος αρχικά δεν είχε προβεί σε κάποια νομική κίνηση. Οι αστυνομικές Αρχές της Πάρου έλαβαν γνώση του συμβάντος όχι από επίσημη καταγγελία, αλλά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα όπου κυκλοφόρησε το βίντεο. Μετά από αλλεπάλληλες κλήσεις, ο ηλικιωμένος μετέβη τελικά στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί, ωστόσο, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να υποβάλει μήνυση εναντίον του οδηγού.

Καθώς η συγκεκριμένη πράξη διώκεται μόνο κατόπιν έγκλησης (μήνυσης) και όχι αυτεπάγγελτα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό οδηγό και αρκέστηκαν στο να του κάνουν αυστηρές συστάσεις για τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρεται να έδωσαν εκατέρωθεν εξηγήσεις για να κλείσει το ζήτημα.

Παρόλα αυτά, χθες το μεσημέρι ο 71χρονος έκανε μήνυση σε βάρος του οδηγού που του επιτέθηκε.