Την άμεση απομάκρυνση του οδηγού transfer από την εργασία του έφερε ο άγριος ξυλοδαρμός ενός ηλικιωμένου άνδρα στην Πάρο. Το βίντεο της επίθεσης, που είδε το φως της δημοσιότητας, προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης, αλλά και την κατηγορηματική αντίδραση του εργοδότη του δράστη, ο οποίος προχώρησε στη λύση της συνεργασίας τους.

Μιλώντας στο cyclades24.gr, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπου εργαζόταν ο νεαρός οδηγός πήρε σαφείς αποστάσεις, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον κλάδο:

«Ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου, ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα. Ο συγκεκριμένος εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του».

Αναφερόμενος στην απόλυσή του και τον αντίκτυπο του περιστατικού, πρόσθεσε: «Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρησή μου, μετά από αυτό που έκανε. Δυστυχώς, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση τόσο σε εμένα προσωπικά και στην επιχείρησή μου, όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη. Απ’ όσο γνωρίζω η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν».

Το χρονικό της επίθεσης για μια θέση πάρκινγκ

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Αυγούστου. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του ηλικιωμένου να σταθμεύσει τη «γουρούνα» του σε ένα σημείο όπου συνηθίζουν να παρκάρουν οι οδηγοί transfer, παρόλο που η συγκεκριμένη θέση δεν είναι αδειοδοτημένη από τον Δήμο Πάρου.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Αρχικά υπήρξε έντονη λογομαχία, με περαστικούς να προσπαθούν να απομακρύνουν τον νεαρό για να λήξει το περιστατικό. Ο οδηγός, ωστόσο, άρχισε να βρίζει τα θεία και όρμησε προς τον ηλικιωμένο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης ρίχνει το θύμα πάνω στο όχημα, τον αρπάζει από τον λαιμό και αρχίζει να τον χτυπά με μανία.

Έρευνα χωρίς μήνυση από το θύμα

Οι αστυνομικές αρχές της Πάρου έλαβαν γνώση του συμβάντος όχι από επίσημη καταγγελία, αλλά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα όπου κυκλοφόρησε το βίντεο. Μετά από αλλεπάλληλες κλήσεις, ο ηλικιωμένος μετέβη τελικά στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί, ωστόσο, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να υποβάλει μήνυση εναντίον του οδηγού.

Καθώς η συγκεκριμένη πράξη διώκεται μόνο κατόπιν έγκλησης (μήνυσης) και όχι αυτεπάγγελτα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό οδηγό και αρκέστηκαν στο να του κάνουν αυστηρές συστάσεις για τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρεται να έδωσαν εκατέρωθεν εξηγήσεις για να κλείσει το ζήτημα.

Βίντεο από το περιστατικό – Προσοχή σκληρές εικόνες: