Σοβαρά προβλήματα, εγκλωβισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές άφησε πίσω της η αιφνιδιαστική και ραγδαία επιδείνωση του καιρού που έπληξε την Ανατολική Μάνη το απόγευμα του Σαββάτου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Μέσα σε ελάχιστη ώρα, πρωτοφανείς όγκοι νερού μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, προκαλώντας σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα στην «καρδιά» του καλοκαιριού.

Η σφοδρότητα της καταιγίδας προκάλεσε την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων της Πυροσβεστικής, που κλήθηκαν να παράσχουν βοήθεια σε εγκλωβισμένους πολίτες. Ειδικότερα, από τις 16:30 το απόγευμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε 50 κλήσεις. Οι Αρχές έστησαν κρίσιμες επιχειρήσεις διάσωσης, καταφέρνοντας να απομακρύνουν με ασφάλεια 10 άτομα, τα οποία είχαν παγιδευτεί μέσα στα αυτοκίνητά τους εν μέσω των ορμητικών υδάτων.

Βάσει των κλήσεων που δέχτηκε η Πυροσβεστική, η θεομηνία χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα το Οίτυλο, το Νέο Οίτυλο, την Αλύπα, την Κοκκάλα και το Έξω Νυμφίο.

Συνεχίζεται η βροχόπτωση – Κομμένοι δρόμοι και παρέμβαση μηχανημάτων

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται, ενώ σε πολλά σημεία το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί εξαιτίας του τεράστιου όγκου φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αναπληρώτρια Δήμαρχος, Γεωργία Λυροφώνη, ανέφερε πως οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο βρέθηκαν στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η ένταση της κακοκαιρίας ήταν τέτοια που «αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς».

Σύμφωνα με την κα Λυροφώνη, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν τα μηχανήματα έργου τις προσπάθειες αποκατάστασης των οδικών αρτηριών, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η πλήρης και επίσημη καταγραφή των ζημιών που υπέστη η περιοχή.

Βιβλική καταστροφή στην Κοκκάλα και εικόνες πανικού

Η εικόνα από τα χωριά αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Στην Κοκκάλα, η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο σε ασταμάτητο χείμαρρο που παρέσυρε τα πάντα προς τη θάλασσα. Σε αρκετά σημεία, η στάθμη των υδάτων έφτασε μέχρι τα παράθυρα σπιτιών και τουριστικών καταλυμάτων, με τα λασπόνερα να εισχωρούν στους εσωτερικούς χώρους. Ενδεικτικό της μανίας του νερού είναι πως ένα τμήμα του δρόμου, μήκους περίπου 20 μέτρων, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ανάλογο και εξίσου τρομακτικό σκηνικό εκτυλίχτηκε στο Οίτυλο και το Λιμένι. Οικιστικά τμήματα θύμιζαν τεράστιους «καταρράκτες», με τους τόνους του νερού να κατεβαίνουν με ορμή, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο που δεν θυμίζει σε τίποτα τον δημοφιλή και ηλιόλουστο καλοκαιρινό προορισμό.

Βίντεο από την Κοκκάλα:

Βίντεο από το Καραβοστάσι:

Η στιγμή της ισχυρής βροχόπτωση: