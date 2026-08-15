Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται ένας 35χρονος υπήκοος Ισραήλ, ο οποίος συνελήφθη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια. Ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε την επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στο νότιο Ρέθυμνο.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 19:10 το απόγευμα στη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 35χρονος αποφάσισε να ανάψει ψησταριά, αψηφώντας το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή βρισκόταν σε επίπεδο Κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς).

Η απερισκεψία αυτή παραλίγο να στοιχίσει ακριβά, καθώς οι φλόγες απείλησαν να λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και μια μάχη τεσσάρων ωρών προκειμένου το μέτωπο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Μετά τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και τη διερεύνηση του περιστατικού, οι Αρχές προχώρησαν σήμερα (15/8) στη σύλληψη του 35χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα στοιχεία της πυροσβεστικής για την αμέλεια

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα τα απολογιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς, τα οποία αποδεικνύουν πως ο ανθρώπινος παράγοντας – και δη η απροσεξία – παραμένει η νούμερο ένα αιτία των καταστροφών.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, 15 Αυγούστου 2026: Έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων αγγίζει το 1.136.593,21 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές τις συλλήψεις, η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή οι 267 (ποσοστό 89,9%), αφορούν εμπρησμούς από αμέλεια, ενώ μόλις οι 30 (10,10%) οφείλονται σε δόλο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες παραμένουν σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας, διεξάγοντας σαρωτικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου εντοπίζονται παραβάτες.

Το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει για πολλοστή φορά έκκληση στους πολίτες να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα πυρασφάλειας. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η αποφυγή εργασιών ή δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα είναι το βασικότερο προαπαιτούμενο για να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον.