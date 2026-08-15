Στις εξωτικές Μαλδίβες επέλεξε να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της η Ιωάννα Τούνη. Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας πραγματοποίησε ένα από τα πιο ξεχωριστά ταξίδια της, έχοντας στο πλευρό της στενούς φίλους, τον γιο της Πάρη, αλλά και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τον οποίο ζει έναν μεγάλο έρωτα.

Η Ιωάννα Τούνη, που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών της, μοιράστηκε το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου ένα νέο φωτογραφικό στιγμιότυπο από το ταξίδι τους. Σε αυτό βλέπουμε την ίδια με μαύρο μπικίνι να αγκαλιάζει χαμογελαστή τον σύντροφό της μπροστά στα καταγάλανα νερά, ενώ στο κολάζ υπάρχουν ακόμη δύο στιγμές από την παραλία, με εκείνον να χαλαρώνει στην άμμο και τον μικρό Πάρη να απολαμβάνει τις βόλτες του δίπλα στη θάλασσα.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη είχε ανεβάσει και ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον σύντροφό της, καταγράφοντάς τον σε έναν χώρο γεμάτο αφρούς. Οι δυο τους διασκέδασαν με την ψυχή τους, με την influencer να μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Το ταξίδι στις Μαλδίβες για τα 33α γενέθλιά της