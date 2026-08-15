Σε άμεση κινητοποίηση τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός το απόγευμα του Σαββάτου (15/8), εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει στήσει μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση πριν η φωτιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Για την κατάσβεση έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός επίγειων δυνάμεων, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούνται και από αέρος.

Αναλυτικότερα, στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Το έργο της Πυροσβεστικής ενισχύεται από τη σημαντική συμβολή εθελοντών, καθώς και από υδροφόρα οχήματα που έχει διαθέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) για τον συνεχή ανεφοδιασμό των δυνάμεων.