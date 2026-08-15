Η θαρραλέα πράξη της Ahoo Daryaei τον Νοέμβριο του 2024 στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης & Έρευνας της Τεχεράνης συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Όταν η αστυνομία Ηθικής την παρενόχλησε και έσκισε τα ρούχα τη,ς επειδή ξέφυγε το χιτζάμπ της, η 32χρονη φοιτήτρια επέλεξε να απογυμνωθεί πλήρως ως μια απόλυτη χειρονομία ανάκτησης του ελέγχου του σώματός της.

Ωστόσο, η απάντηση της Τεχεράνης απέναντι σε αυτή την εξέγερση δεν ήταν μόνο η άμεση σύλληψη, αλλά μια μεθοδική προσπάθεια αποδομής της προσωπικότητάς της μέσω της ψυχιατρικοποίησης της διαμαρτυρίας της.

Όπως αποκαλύπτει στενή της φίλη, το καθεστώς εφάρμοσε μια τακτική πλήρους αποδιοργάνωσης. Αρχικά την περιόρισαν δεμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι υπό νάρκωση.

Στη συνέχεια, ασκήθηκαν έντονες πιέσεις και απειλές προς την οικογένεια και τον πρώην σύζυγό της, ώστε να συναινέσουν δημόσια στον ισχυρισμό ότι έσπασαν τα νεύρα της από σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Αυτή η «ομολογία» αποτέλεσε το εισιτήριο για την αποφυλάκισή της μετά από 18 ημέρες, καθιστώντας όμως την ελευθερία της μια διαρκή ομηρία.

Σήμερα, η νεαρή μητέρα και φοιτήτρια κλωστοϋφαντουργίας βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση. Υποχρεώνεται σε μηνιαίες ενέσεις ισχυρών αντιψυχωσικών φαρμάκων για τη σχιζοφρένεια, τις οποίες μάλιστα επιβαρύνεται οικονομικά η ίδια, προκειμένου να διατηρείται σε κατάσταση καταστολής.

Η οικογένειά της αποδέχεται αυτό το σκληρό καθεστώς ως το «μικρότερο κακό» απέναντι στον κίνδυνο της εκτέλεσης, των βασανιστηρίων ή της ισόβιας φυλάκισης.

Την ίδια στιγμή, η επίσημη κρατική ρητορική επιμένει να υποβαθμίζει το περιστατικό, αρνούμενη κάθε σύνδεση με τον ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας και παρουσιάζοντας την αντίδραση ως μια αντικοινωνική πράξη που δεν θα γινόταν αποδεκτή σε καμία κοινωνία.