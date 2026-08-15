Στις αρχές του Ιουνίου, το δεξαμενόπλοιο «Caroline Bezengi», το οποίο μετέφερε ρωσικό αργό, υπέστη έκρηξη στα ανοιχτά της Υεμένης υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταλήγοντας τελικά στα ρηχά των ακτών του Ομάν.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η κρατική τηλεόραση του Ομάν μετέδωσε εικόνες από drone του ρωσικού δεξαμενόπλοιου Caroline Bezengi, το οποίο εκτιμάται ότι ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο».

Βίντεο από το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Caroline Bezengi»:

Το πλοίο βυθίστηκε κοντά στο νησί Qabiliyah, στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών της χώρας, προκαλώντας μια ραγδαία εξάπλωση πετρελαίου στα γύρω ύδατα.

Οι εικόνες δείχνουν το σκάφος, το οποίο μετέφερε σχεδόν 800 χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου, να είναι μερικώς βυθισμένο, ενώ διακρίνονται και μαύρες κηλίδες.

Μια ημέρα πριν, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η Αρχή Περιβάλλοντος του Ομάν δήλωσε ότι η πετρελαιοκηλίδα έφτασε στις ακτές της Ras Madrakah, περισσότερα από 200 χιλιόμετρα βόρεια του νησιού Qabiliyah. Εκτιμάται ότι το πετρέλαιο που διαρρέει, θα μπορούσε να επεκταθεί για περισσότερα από 100 χιλιόμετρα ακόμα πιο βόρεια, μέχρι το νησί Masirah.

Συμπερασματικά, σε έναν δραματικό αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχει εξελιχτεί η επιχείρηση γύρω από το δεξαμενόπλοιο «Caroline Bezengi». Το πλοίο, το οποίο παραμένει προσαραγμένο στο αρχιπέλαγος Hallaniyat, ανοικτά του Ομάν, απειλεί με ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή μία από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές της Αραβικής Θάλασσας.

Πηγή: Corriere Della Sera