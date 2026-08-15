Έξι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχείο σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης σε στοά λόγω συγκέντρωσης μεθανίου στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Παρασκευή (14/8).

Το πολύνεκρο δυστύχημα καταγράφτηκε ενώ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνοούμενων μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε το δυτικό τμήμα της τη Δευτέρα.

«Με λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι έξι άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στο ορυχείο El Porvenir 1, στην Κουκουνουβά, βρέθηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X ο κυβερνήτης στην Κουντιναμάρκα, Χόρχε Εμίλιο Ρέι.

Lamentamos informar que las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate. Las víctimas son:

* Duvan Ferney Rodríguez

* Cristian de Jesús Contreras Latorre

* Sebastián Contreras Latorre

* Eduard… pic.twitter.com/pesdjcAcB0 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 14, 2026

Τα θύματα είναι οι Duvan Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas και Jhon Mario Triviño Serna.

«Ένας έβδομος ανθρακωρύχος μπόρεσε να βγει με ίδια μέσα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται πολλά ανθρακωρυχεία, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, λειτουργούν εκατοντάδες μικρές μονάδες, ενίοτε παράνομα, ή με ληγμένες άδειες.

Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου στις στοές είναι συχνές σε αυτές, εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού.

Για το συγκεκριμένο ορυχείο διενεργείτο ήδη έρευνα από την εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων (Agencia Nacional de Minería, ANM), η οποία είχε δώσει εντολή να ανασταλούν οι εργασίες εκεί για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.