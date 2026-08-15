του Δημήτρη Διατσίδη

Ο έντεκα φορές Πρωταθλητής Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (Alex 75) βρέθηκε μαζί με την ομάδα ZenOne Racing (Δημήτρης Παπανικολάου- Αντώνης Μερεμέτης) για πρώτη φορά στην παγκοσμίου επιπέδου πίστα της Cremona στην Ιταλία, όπου πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος γύρος του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria 2026. Ο Έλληνας αναβάτης αγωνίζεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία SSP600, οδηγώντας την Yamaha R6 μοτοσυκλέτα του.

Ο συγκεκριμένος γύρος περιελάμβανε τρεις αγώνες, καθώς στο πρόγραμμα της Κυριακής είχε προστεθεί και αγώνας Sprint, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις ενός ήδη ιδιαίτερα δύσκολου αγωνιστικού τριημέρου.

Την Πέμπτη, ο Αλέξανδρος είχε την πρώτη του επαφή με την πίστα της Cremona, με την ZenOne Racing να συλλέγει πολύτιμα δεδομένα προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στη μοτοσυκλέτα. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη πίστα, ο Άλεξ κινήθηκε από την αρχή σε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, κάνοντας αισθητή την παρουσία του ήδη από την πρώτη ελεύθερη προπόνηση.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την έντονη υγρασία δημιούργησαν εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες για όλους τους αναβάτες. Ωστόσο, τόσο ο Άλεξ όσο και η ομάδα του παρέμειναν απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο τους, με τον Έλληνα Πρωταθλητή να συνεχίζει στους ίδιους ταχύτατους ρυθμούς και να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και στις πρώτες Κατατακτήριες Δοκιμές της Παρασκευής.

Το Σάββατο, στις δεύτερες Κατατακτήριες Δοκιμές, ο Άλεξ συνέχισε να σημειώνει εξαιρετικά γρήγορους χρόνους, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία SSP600 στη σχάρα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα του Σαββατοκύριακου.

Στον αγώνα του Σαββάτου, ο Άλεξ εκκίνησε από την πρώτη θέση και έστριψε στην πρώτη στροφή τρίτος, ξεκινώντας αμέσως τη μάχη για την κορυφή. Με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 40°C, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, τόσο για τους αναβάτες όσο και για τις μοτοσυκλέτες. Ο Άλεξ, όμως, διατήρησε το ρυθμό και την αποφασιστικότητά του, κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή και να περάσει πρώτος την καρό σημαία, κατακτώντας την πρώτη νίκη του αγωνιστικού τριημέρου.

Χαρακτηριστικό των ακραίων συνθηκών που επικρατούσαν στην Cremona ήταν το γεγονός ότι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η διοργάνωση προχώρησε στη μείωση των συνολικών γύρων των αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, με τον αγώνα της SSP600 να περιορίζεται στους 10 γύρους.

Η Κυριακή ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Sprint αγώνα των έξι γύρων. Οι θερμοκρασίες ήταν ελαφρώς χαμηλότερες, όμως οι απαιτήσεις παρέμεναν υψηλές. Ο Άλεξ εκκίνησε και πάλι πρώτος μεταξύ των αναβατών της SSP600, διατήρησε έναν εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό και κατάφερε να φτάσει για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο στη νίκη.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η ώρα για τον τρίτο και τελευταίο αγώνα του τέταρτου γύρου. Με τις θερμοκρασίες να έχουν ανέβει ξανά και τις συνθήκες να γίνονται ακόμη πιο απαιτητικές ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου εκκίνησε για ακόμη μία φορά από την πρώτη θέση μεταξύ των αναβατών της SSP600. Έδωσε τη μάχη για την κορυφή και κατάφερε να ολοκληρώσει ιδανικά το αγωνιστικό τριήμερο, περνώντας ξανά πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Τρεις αγώνες, τρεις νίκες για τον Αλέξανδρο Παπαγεωργιίου (Alex 75) στην πίστα Cremona της Ιταλίας

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου και η ZenOne Racing έφυγαν από την Ιταλία έχοντας πετύχει το απόλυτο στον τέταρτο γύρο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria 2026, με την τριπλή νίκη να διατηρεί τον Έλληνα αναβάτη στην κορυφή της γενικής κατάταξης του πρωταθλήματος.

Επόμενος σταθμός για τον Άλεξ και την ομάδα του είναι η πίστα Slovakia Ring στη Σλοβακία, στις 3–6 Σεπτεμβρίου, για τον πέμπτο γύρο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria 2026.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Yamaha R6

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Η ζέστη ήταν ανυπόφορη τόσο για εμάς τους αναβάτες όσο και για τις μοτοσυκλέτες. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερα να βρω τη δύναμη και τον ρυθμό που χρειαζόταν και να ολοκληρώσω το τριήμερο με τρεις νίκες σε τρεις αγώνες. Είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος τόσο με το αποτέλεσμα όσο και με την απόδοσή μου. Είμαι επίσης πολύ ευχαριστημένος από την άψογη συνεργασία με την ομάδα μου. Για ακόμη μία φορά δουλέψαμε όλοι μαζί και καταφέραμε να πάρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Τώρα προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο αγώνα στην πίστα Slovakia Ring, σε λιγότερο από έναν μήνα, με στόχο να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αποφασιστικότητα.»

Η ομάδα του ZenOne Racing (Δημήτρης Παπανικολάου και Αντώνης Μερεμέτης) δήλωσε:

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την απόδοση του Άλεξ, ο οποίος για ακόμα μία φορά απέδειξε τον επαγγελματισμό και τις ικανότητές του. Από την πλευρά μας κάναμε το καλύτερο δυνατό, δουλεύοντας σύμφωνα με τις ανάγκες του αναβάτη μας. Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, η μοτοσυκλέτα απέδωσε ακριβώς όπως έπρεπε και το αποτέλεσμα ήταν τρεις νίκες σε τρεις αγώνες.

Ήδη προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο στην Slovakia Ring. Υπάρχουν δεδομένα από τη συγκεκριμένη πίστα και στόχος μας είναι να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι.»

Στη βαθμολογία, ο Πρωταθλητής του 2025, προηγείται με διαφορά που μπορεί να του επιτρέψει να κάνει αγώνες τακτικής στη συνέχεια, αν και ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου και η ομάδα του στοχεύουν πάντα στη νίκη!