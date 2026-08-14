Μπορεί πίσω από το τιμόνι ενός μονοθεσίου της Formula 1 να βλέπουμε έναν οδηγό να πραγματοποιεί εντυπωσιακούς χρόνους, όμως για να μπορέσει να το κάνει αυτό χρειάζεται πολύ περισσότερα από γρήγορα αντανακλαστικά και εξαιρετική τεχνική. Οι οδηγοί της F1 είναι πραγματικοί αθλητές υψηλού επιπέδου και ένα viral τεστ με πρωταγωνιστή τον Gabriel Bortoleto έρχεται να δείξει έναν από τους λόγους.

Ένας μέσος άνθρωπος και ο Βραζιλιάνος οδηγός της F1 φόρεσαν έναν ειδικό ιμάντα στο κεφάλι, ο οποίος συνδεόταν με ένα καλώδιο αντίστασης. Η δύναμη αυξανόταν σταδιακά και ο στόχος ήταν να διατηρήσουν το κεφάλι τους στη θέση του.

Ο ένας σταμάτησε στα 20 κιλά, ο Bortoleto στα 44!

A simple test shows the neck strength of F1 drivers compared to normal people 👀 pic.twitter.com/vlE62EsKAC — Daily Loud (@DailyLoud) July 29, 2026

Ο πρώτος συμμετέχων άρχισε να δυσκολεύεται σχεδόν αμέσως και τελικά δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την αντίσταση όταν αυτή έφτασε περίπου στα 20 κιλά. Στη συνέχεια ήρθε η σειρά του Gabriel Bortoleto. Ο οδηγός της Formula 1 όχι μόνο άντεξε την ίδια δοκιμασία, αλλά συνέχισε να κρατά σταθερό το κεφάλι του όσο η αντίσταση αυξανόταν. Το τεστ έφτασε μέχρι τα 44 κιλά, με τον Bortoleto να καταφέρνει να διατηρεί τη θέση του χωρίς να δείχνει ιδιαίτερα καταπονημένος.

Η διαφορά που καταγράφηκε στο συγκεκριμένο viral test είναι εντυπωσιακή, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για επιστημονική σύγκριση της μέγιστης δύναμης του αυχένα όλων των οδηγών F1 και του μέσου ανθρώπου. Είναι μια απλή επίδειξη που δείχνει, με πολύ παραστατικό τρόπο, πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα για έναν επαγγελματία οδηγό.

Γιατί χρειάζονται τόσο δυνατό αυχένα οι οδηγοί της F1;

Ο λόγος βρίσκεται στις τεράστιες δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα σε ένα μονοθέσιο. Οι οδηγοί μπορούν να δέχονται περίπου 5 G κατά τη διάρκεια στροφών, επιταχύνσεων και δυνατών φρεναρισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο αυχένας πρέπει να συγκρατεί το κεφάλι και το κράνος ενώ αυτά δέχονται πολλαπλάσια φορτία από το φυσιολογικό.

Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η δύναμη

Ο οδηγός πρέπει ταυτόχρονα να κρατά σταθερό το κεφάλι και το βλέμμα του, ώστε να μπορεί να βλέπει με ακρίβεια το σημείο που θέλει να στρίψει, τα σημεία φρεναρίσματος και την αγωνιστική γραμμή. Με άλλα λόγια, ένας αδύναμος αυχένας δεν θα επηρέαζε μόνο την άνεση του οδηγού. Θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και την ικανότητά του να οδηγεί με ακρίβεια.

Η προπόνηση των μυών του αυχένα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φυσικής προετοιμασίας των οδηγών της Formula 1. Οι οδηγοί περνούν πολλές ώρες ενισχύοντας τους συγκεκριμένους μύες, ώστε να μπορούν να αντέχουν τα φορτία που δημιουργούνται μέσα στο μονοθέσιο.