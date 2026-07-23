Παρά τη θριαμβευτική πορεία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στις αίθουσες, ο Ίλον Μασκ περνάει στην αντεπίθεση. Ο ιδρυτής της SpaceX ανακοίνωσε πως η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Grok Imagine πρόκειται να δημιουργήσει μια νέα, «ιστορικά πιστή» μεταφορά του ομηρικού έπους, εκφράζοντας εκ νέου την εντονότατη διαφωνία του με τις σκηνοθετικές αποφάσεις του Νόλαν.

Με σχετική του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Μασκ δεσμεύτηκε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς, το Grok Imagine θα έχει ολοκληρώσει μια ταινία μεγάλου μήκους, η οποία θα σέβεται απόλυτα την ιστορική πραγματικότητα και το αυθεντικό πνεύμα του Όμηρου.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο δισεκατομμυριούχος τεχνολογίας εμφανίστηκε επίσης θετικός σε πρόταση χρήστη να χρηματοδοτηθεί μια παραδοσιακή κινηματογραφική εκδοχή της «Οδύσσειας» από τον Μελ Γκίμπσον.

«Συμφωνώ», απάντησε ο Μασκ στην πρόταση για τη διάθεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον Γκίμπσον ώστε να δημιουργήσει μια ταινία με «πλοία, πανοπλίες, όπλα και καστ που θα είναι ιστορικά απολύτως ακριβή, με όλους τους διαλόγους να προέρχονται απευθείας από το αρχικό έπος και να εκφωνούνται σε ομηρική ελληνική».

Elon Musk says he’s down to fund Mel Gibson with $100 million to make a historically accurate adaptation of The Odyssey pic.twitter.com/YLoVKDGMMq — FearBuck (@FearedBuck) July 22, 2026

Η διαμάχη για το casting και τα ταμεία

Στην πραγματικότητα, ο Μασκ επιχειρεί να τροφοδοτήσει μια νέα πολιτισμική αντιπαράθεση γύρω από το φιλμ, όπου τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Οδυσσέα και της Πηνελόπης ενσαρκώνουν ο Ματ Ντέιμον και η Αν Χάθαγουεϊ.

Η ταινία, ωστόσο, καταγράφει ήδη μια σαρωτική πορεία. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα προβολής, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ενώ σπάει τα ταμεία με έσοδα που άγγιξαν τα 264 εκατομμύρια δολάρια μόνο κατά το πρώτο της σαββατοκύριακο.

Πριν καν πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα, ο Μασκ είχε αναδημοσιεύσει επικριτικά σχόλια που στοχοποιούσαν την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στους ρόλους της Ελένης και της Κλυταιμνήστρας, αλλά και του Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Σίνωνα, κατηγορώντας ανοιχτά τον Νόλαν ότι έχασε τη δημιουργική του ακεραιότητα.

Η απάντηση των συντελεστών

Από την πλευρά της, η Λουπίτα Νιόνγκο είχε τοποθετηθεί ήδη από τον Μάιο απέναντι στα αρνητικά σχόλια, σημειώνοντας πως η επιλογή των ηθοποιών αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Η ίδια τόνισε πως δεν αναλώνεται σε τοξικές συζητήσεις, καθώς η κριτική είναι αναπόφευκτη σε κάθε περίπτωση.

Παράλληλα, ο Κρίστοφερ Νόλαν υποβάθμισε τις αντιδράσεις, επισημαίνοντας πως είναι σύνηθες φαινόμενο να ξεσπούν διαμάχες πριν το κοινό προλάβει να δει την ίδια την ταινία.

Όσο για το ενδεχόμενο αντικατάστασης του κινηματογράφου από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο σκηνοθέτης εμφανίστηκε κατηγορηματικός. Συγκεκριμένα χαρακτήρισε παράλογη την ιδέα ότι η τεχνολογία μπορεί να εκτοπίσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα, συμπληρώνοντας πως σπάνια έχει δει μια τεχνολογία να αγκαλιάζεται τόσο θερμά από τους επενδυτές της Wall Street, αλλά να αντιμετωπίζει τόσο καθολική απόρριψη από το σινεφίλ κοινό.