Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τις μεθόδους που επιστράτευσαν εμπρηστές στην περιοχή της Καλαβρίας στην Ιταλία, προκειμένου να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές.

Η αγριότητα των πράξεων ξεπέρασε κάθε όριο, καθώς οι δράστες δεν δίστασαν να μετατρέψουν ζωντανά ζώα σε «κινητούς εμπρηστικούς μηχανισμούς».

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Ντομένικο Κοσταρέλα, έκανε λόγο για εικόνες που ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική.

Όπως εξήγησε, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου ασυνείδητοι έδεναν στην ουρά γατών, πανιά εμποτισμένα με εύφλεκτο υγρό. Στη συνέχεια τα άφηναν ελεύθερα στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα τα έντρομα ζώα να τρέχουν πανικόβλητα και να διασπείρουν τις φλόγες με ραγδαίο ρυθμό.

Σχετικό βίντεο από τα μέτωπα έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Περιφέρειας, Ρομπέρτο Οκκιούτο, στηλιτεύοντας την ανθρώπινη αναισθησία και σημειώνοντας με νόημα πως «ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου παραμένει ο ίδιος του ο εαυτός».

Εκτός από τον ανατριχιαστικό τρόπο μετάδοσης των πυρκαγιών μέσω των δύστυχων ζώων, σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία, στις πληγείσες περιοχές βρέθηκαν επίσης: κεριά τοποθετημένα πάνω σε κουρέλια εμποτισμένα με εύφλεκτο υγρό, τα οποία λειτουργούσαν ως μηχανισμοί καθυστερημένης ανάφλεξης, γυάλινα μπουκάλια με φιτίλια και εύφλεκτα υλικά, αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε η φωτιά να εκδηλωθεί αρκετή ώρα μετά την τοποθέτησή τους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι επέτρεπαν στους δράστες να απομακρύνονται πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό τους.