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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάζοντας τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί που είχε αποφέρει συνολικά κέρδη 2,43%.

Το αρνητικό κλίμα εκδηλώθηκε στον απόηχο των διεθνών ανησυχιών, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο πυροδότησε νέα ανοδική τροχιά στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Τα βασικά στοιχεία της συνεδρίασης διαμορφώθηκαν ως εξής:

Γενικός Δείκτης Τιμών: Έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες με πτώση 2,02% (ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.433,33 μονάδες, -2,93%).

Αξία Συναλλαγών: Ανήλθε στα 414,57 εκατ. ευρώ.

Όγκος Συναλλαγών: Διακινήθηκαν 65.801.319 μετοχές.

Η αναστάτωση με τον οίκο Stoxx

Παράλληλα, αναστάτωση προκλήθηκε προσωρινά στην εγχώρια αγορά εξαιτίας πληροφοριών που ανέφεραν ότι ο οίκος Stoxx μεταθέτει την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές για τις 21 Ιουνίου του 2027, αντί για τον φετινό Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, το τοπίο ξεκαθάρισε γρήγορα, καθώς διευκρινίστηκε ότι η αναβάθμιση και οι αναμενόμενες εισροές από τα επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες Stoxx θα πραγματοποιηθούν κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.