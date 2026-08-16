Τέλος στο επικίνδυνο «παιχνίδι» τριών ανηλίκων, οι οποίοι άναψαν φωτιά σε δασική έκταση της Πεντέλης παρασυρόμενοι από ένα challenge των social media, έβαλαν οι Αρχές. Η Πυροσβεστική προχώρησε στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τόσο των ίδιων, όσο και των γονέων τους.

Το ανησυχητικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από την προβολή ενός βίντεο-ντοκουμέντου από τον ΑΝΤ1. Το οπτικό υλικό, που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός, αποτύπωνε τους ανήλικους να βάζουν φωτιά σε πευκόφυτη περιοχή κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων. Μάλιστα, η απερίσκεπτη αυτή ενέργεια σημειώθηκε σε μια ημέρα υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη συνέχεια του βίντεο, τα παιδιά διακρίνονταν να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες που τα ίδια είχαν προκαλέσει.

Η έρευνα της ΔΑΕΕ και οι νομικές συνέπειες

Μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, υπήρξε άμεση ενημέρωση του 112, με την Πυροσβεστική να ξεκινά άμεσα τις έρευνες. Όπως διαπιστώθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που χειρίστηκαν την υπόθεση, οι εμπλεκόμενοι είναι ηλικίας μόλις 13 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, οι τρεις 13χρονοι, αντιλαμβανόμενοι τη βαρύτητα των πράξεών τους, φέρονται να ζήτησαν συγγνώμη.

Οι γονείς των παιδιών, οι οποίοι επίσης εντοπίστηκαν και κλήθηκαν για εξηγήσεις, δήλωσαν πλήρη άγνοια σχετικά με το συγκεκριμένο διαδικτυακό challenge.

Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία με την κατηγορία της απόπειρας εμπρησμού. Επιπλέον, νομικές συνέπειες αντιμετωπίζουν και οι γονείς τους, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.