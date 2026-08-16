Μόλις 15 ημέρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία στα σύνορα της Θέουτα, ένα νέο σκηνικό ακραίας έντασης έχει θέσει σε ύψιστο συναγερμό τις ισπανικές και μαροκινές Αρχές. Εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν εκ νέου να εισέλθουν μαζικά στην ευρωπαϊκή επικράτεια, αναγκάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας να προχωρήσουν σε μαζικές συλλήψεις για να αποτρέψουν μια νέα ανεξέλεγκτη διέλευση.

Τα νεότερα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες αποτυπώνουν ξεκάθαρα το μέγεθος της νέας κινητοποίησης. Στα επίμαχα βίντεο διακρίνονται τεράστιες ομάδες ανθρώπων να κατεβαίνουν από γύρω περιοχές, τρέχοντας σε δρόμους, ορεινά περάσματα και λόφους, με στόχο να συγκεντρωθούν σε κομβικά σημεία μια ανάσα από τη συνοριακή γραμμή.

Η αντίδραση των Αρχών στο Μαρόκο υπήρξε άμεση. Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε περίπου 300 συλλήψεις ατόμων που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον φράχτη.

Δρακόντεια μέτρα

Η μαζική συγκέντρωση δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί στα social media διαδικτυακά καλέσματα για μια νέα προσπάθεια μαζικής εισόδου. Έχοντας λάβει το σήμα κινδύνου, οι Αρχές των δύο χωρών θωράκισαν τα σύνορα.

Από την πλευρά του Μαρόκου, αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες αντιμετώπισης ταραχών, ειδικά οχήματα και ασθενοφόρα, παραταγμένα κατά μήκος των συνόρων.

Από την πλευρά της Ισπανίας, το υφιστάμενο δυναμικό της Θέουτα ενισχύθηκε με 500 επιπλέον στελέχη της ισπανικής Εθνοφυλακής (Guardia Civil).

Παράλληλα, η Ισπανία ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά πως τα σύνορα παραμένουν κλειστά και απευθύνοντας έκκληση στους μετανάστες να μην πέφτουν θύματα της παραπληροφόρησης.

Η «σκιά» της πολύνεκρης τραγωδίας του Ιουλίου

Η νέα αυτή απόπειρα έρχεται να ξύσει πολύ νωπές πληγές. Ήταν μόλις 30 Ιουλίου όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, είτε κολυμπώντας, είτε σκαρφαλώνοντας στον κυματοθραύστη.

Εκείνη η μαζική κάθοδος, η οποία επίσης είχε υποκινηθεί από ψευδείς διαδικτυακές ειδήσεις περί δήθεν «ανοιχτών συνόρων», είχε τραγική κατάληξη. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 145 νεκρούς, αν και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος. Το σοκ εκείνης της ημέρας οδήγησε Μαδρίτη και Ραμπάτ στην απόφαση να αυξήσουν δραστικά την ασφάλεια τόσο στη Θέουτα, όσο και στη Μελίγια (τα μοναδικά χερσαία ευρωπαϊκά σύνορα στην Αφρική).

Παρά τον όγκο της κινητοποίησης του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, η ετοιμότητα των Αρχών απέτρεψε τα χειρότερα και δεν υπήρξε μαζική παραβίαση των συνόρων.