«Στην παλιά του γειτονιά» για μία νύχτα γύρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρέα με όσους θέλησαν να αφήσουν ένα λουλούδι, που να τον συντροφεύσει σήμερα στην τελευταία του κατοικία. Χιλιάδες κόσμου στην διάρκεια της νύχτας κατέκλυσαν τον χώρο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον δημοφιλή καλλιτέχνη που χάθηκε πρόωρα σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου τραγουδιστή και η ταφή θα γίνουν το μεσημέρι της Δευτέρας 14/09 στο τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τον καλλιτεχνικό κόσμο και τις χιλιάδες των θαυμαστών του.

Λαϊκη αγρυπνία από πλήθος κόσμου στη Νίκαια

Από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, πλήθος κόσμου συνέρρευσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη σορό του τραγουδιστή στο πλαίσιο της λαϊκής αγρυπνίας. Με λουλούδια στα χέρια και έκδηλη τη συγκίνηση, οι θαυμαστές του σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από τον ναό.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη της σορού, με τους γονείς και τις αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη να ξεσπούν σε θρήνο.

Η σορός του δημοφιλούς καλλιτέχνη έφτασε λίγο μετά τις 19.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, την αγαπημένη του γειτονιά όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα.

Λίγο πριν φτάσει η σορός του, το πλήθος άρχισε να τραγουδά μεγάλες επιτυχίες του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μόλις το φέρετρο μεταφέρθηκε εντός της εκκλησίας, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να φωνάζουν «αθάνατος».

Οι στιγμές είναι ιδιαίτερα φορτισμένες, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του μια μακρά διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι και ένα κοινό που τον ακολούθησε επί χρόνια.

Χιλιάδες άνθρωποι κατάκλυσαν τον χώρο γύρω από τον ναό κρατώντας λουλούδια, για να αποτίσουν φόρο τιμής και να αποχαιρετήσουν τον ξεχωριστό λαϊκό ερμηνευτή που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Ενδεικτικό της προσέλευσης του κόσμου ήταν το γεγονός ότι την νύχτα έφτασαν στον χώρο ακόμη και πούλμαν από επαρχιακές πόλεις που μετέφεραν κόσμο.

Στα πρόσωπα όλων κυριαρχούσε η θλίψη. Κυρίως όμως ήταν διάχυτος ο πόνος κι η αγανάκτηση για τον αδόκητο χαμό του.

Χιλιάδες άνθρωποι ξενύχτησαν στη Νίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δίπλα στon Iερό Ναό, ένα μεγάφωνο έπαιζε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σημειώνεται πως η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστούν τη Δευτέρα στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 13.00 όπου συγγενείς και φίλοι θα τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

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Το «παρών» για το ύστατο χαίρε έδωσαν και πολλοί συνάδελφοι και φίλοι του από τον χώρο του θεάματος, ανάμεσά τους η Άννα Βίσση, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος και η Ζέτα Μακρυπούλια.