Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 19.00 στις Αστυνομικές Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό ενός άνδρα στη Λυκόβρυση που φέρει τραύμα από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας εντοπίστηκε πυροβολημένος δίπλα από το αυτοκίνητό του, στη γέφυρα της Λυκόβρυσης.

Το θύμα μάλιστα έφερε όπλο στο χέρι και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε τραύμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έχουν σπέυσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν αμέσως την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για κάτι άλλο.

Αναμένονται νεότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.