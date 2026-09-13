Μια γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν ότι το ασθενοφόρο καθυστέρησε δραματικά να φτάσει στο σημείο, με αποτέλεσμα οι λουόμενοι να κάνουν ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα για σχεδόν 50 λεπτά, ενώ ο απινιδωτής προσκομίστηκε τελικά από ιδιωτικό σκάφος.

Από την πλευρά της 2ης ΥΠΕ αναφέρεται πως το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη οδηγού, αλλά η απουσία δεύτερου ιατρού στο Κέντρο Υγείας ώστε να συνοδεύσει το περιστατικό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:00 το μεσημέρι στην πολυσύχναστη και οργανωμένη παραλία Κλήμα της Αίγινας.

Γυναίκα που βρισκόταν στην ακτή έχασε τις αισθήσεις της, προκαλώντας αμέσως κινητοποίηση και πανικό ανάμεσα στους λουόμενους. Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο άρχισαν να καλούν εσπευσμένα το Κέντρο Υγείας Αίγινας, την Αστυνομία και το Λιμενικό, ζητώντας την άμεση αποστολή ασθενοφόρου και ιατρικού προσωπικού.

Όπως κατήγγειλε αυτόπτης μάρτυρας στο Mega, οι απαντήσεις που έλαβαν οι πολίτες από τους αρμόδιους φορείς προκαλούν οργή:

«Πήρα τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και η απάντησή τους ήταν ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Σε άλλη κλήση φίλης μου απάντησαν “τα παράπονα στο Υπουργείο”, ενώ ο γιατρός μας είπε να τη μεταφέρουμε εμείς στο Κέντρο Υγείας. Από την Αστυνομία μας είπαν ότι θα στείλουν περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή γιατί ο δημόσιος απινιδωτής του χωριού έχει κλαπεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

50 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Επί σχεδόν 50 λεπτά, παρευρισκόμενοι στην παραλία προσπαθούσαν απεγνωσμένα να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ.

Βλέποντας την κρισιμότητα της κατάστασης, επιβαίνοντες σε ιδιωτικό σκάφος που βρισκόταν στα ανοιχτά της παραλίας αντιλήφθηκαν το συμβάν και έστειλαν έναν δικό τους απινιδωτή στην ακτή.

Λίγο πριν τις 2:00 το μεσημέρι, σχεδόν 50 λεπτά μετά τις πρώτες κλήσεις, στο σημείο έφτασε το Λιμενικό μεταφέροντας ιατρό, ενώ 5 λεπτά αργότερα κατέφθασε και το ασθενοφόρο. Ωστόσο, για την γυναίκα ήταν πλέον πολύ αργά, καθώς είχε ήδη εκπνεύσει.

Παράλληλα, οι καταγγέλλοντες υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη παραλία, παρότι οργανωμένη, δεν διέθετε ούτε ναυαγοσώστη ούτε απινιδωτή, αφήνοντας εκτεθειμένους τους επισκέπτες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Η άτυπη ενημέρωση από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ)

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και την άτυπη ενημέρωση από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), στην οποία υπάγεται διοικητικά το Κέντρο Υγείας της Αίγινας, το κόλλημα στη μετακίνηση του ασθενοφόρου δεν οφειλόταν σε έλλειψη οδηγού.

Όπως αναφέρθηκε, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο γεγονός ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός υπηρεσίας στο Κέντρο Υγείας, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να αποχωρήσει ο μοναδικός γιατρός που βρισκόταν στη δομή για να συνοδεύσει το ασθενοφόρο στο περιστατικό, καθώς το Κέντρο Υγείας θα έμενε εντελώς ακάλυπτο.