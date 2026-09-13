Ο πρώτος αγώνας στη νέα πίστα της Ισπανίας, δεν είχε το θέαμα που πολλοί θα περίμεναν. Ο άτυχος Norris που ξεκίνησε πρώτος και ηγήθηκε αρχικά της κούρσας, δεν θα προλάβει να εκμεταλλευτεί το μοναδικό Virtual Safety Car του αγώνα για μία γρήγορη αλλαγή ελαστικών και τελικά θα τερματίσει στην τρίτη θέση. Το VSC όμως κατάφεραν να εκμεταλλευτούν οι Antonelli και Verstappen, με τον Ιταλό να σημειώνει μία ακόμη νίκη (8η φετινή) και να μεγαλώνει την απόσταση του στο πρωτάθλημα των οδηγών.

Παράλληλα, σημειώθηκαν τέσσερις εγκαταλείψεις (αυτές των Hamilton, Stroll, Perez, Sainz) ενώ η Ferrari στήριξε τη στρατηγική της σε ένα Αυτοκίνητο Ασφαλείας, το οποίο τελικά δεν ήρθε, με τον Leclerc να τερματίζει στην τέταρτη θέση τελικά.

Ειλικρινέστατος ο νικητής Kimi Antonelli, ο οποίος στο team radio μετά τη νίκη του, ανέφερε πως στάθηκαν τυχεροί από το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας και πως αναγνωρίζει το πλεονέκτημα που έλαβε από την ατυχία του Norris.

Η πίστα

Η πίστα είναι ολοκαίνουργια και έχει μήκος 5.416μ. Περιλαμβάνει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και την «Monumental», μια στροφή 550 μέτρων με κλίση 24%. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστας είναι οι υψομετρικές της διαφορές, καθώς το υψηλότερο σημείο βρίσκεται στη Στροφή 7, περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το τελικό μέρος του γύρου περιλαμβάνει επίσης ορισμένες στροφές 90 μοιρών.

Η σειρά εκκίνησης

Από την πρώτη θεση του grid ξεκίνησε στο σημερινό αγώνα ο Lando Norris, ο οποίος “έκλεψε” τελευταία στιγμή την Pole Position από τον Antonelli, ενώ στην τρίτη θέση ξεκινούσε ο Max Verstappen (οι 3 πρώτοι οδηγοί είχαν διαφορές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου). Την πρώτη δεκάδα του εναρκτήριου grid συμπλήρωναν οι: Hamilton, Leclerc, Russell, Piastri, Lawson, Colapinto, Lindbland.

Θεατές 3ημέρου: 353.000

Πως κύλησε ο αγώνας

Norris defends, Antonelli cuts across the chicane and Piastri and Russell make contact! 🤯 Here is how the race start unfolded in Madrid 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qZFtORJG6b — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Norris θα εκκινήσει καλά, κλείνοντας παράλληλα τον δεύτερο Antonelli, ο οποίος θα ισιώσει τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο σικέιν. Ο 20χρονος Ιταλός σωστά θα δώσει πίσω την πρώτη θέση στο Norris (μιας και πέρασε μπροστά του λόγω των σικέιν), κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτεί ο Verstappen και θα περάσει στην δεύτερη θέση.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ο Norris θα παραμείνει πρώτος, ο Verstappen θα ανέβει δεύτερος, ο Antonelli θα πέσει τρίτος, ενώ ακολουθούν οι Hamilton, Leclerc και Russell. Παρά τη στενότητα της πίστας και την δύσκολη χάραξη, δεν υπήρξε κάποιο Safety Car κατά την εκκίνηση, με τα 22 μονοθέσια να συνεχίζουν κανονικά, χωρίς μεγάλες επαφές.

Στον τέταρτο γύρο, η ομάδα του Verstappen θα τον ενημερώσει πως πρέπει να δώσει πίσω τη θέση του στον Hamilton (καθώς τον είχε περάσει χρησιμοποιώντας εκτός πίστας σημείο στο σικέιν) και έτσι ο Ολλανδός αναγκάζεται να σηκώσει το πόδι από το γκάζι και να αφήσει τόσο τον Antonelli όσο και τον Hamilton να τον περάσουν, με τον ίδιο να πέφτει στην τέταρτη θέση. Έξαλλος ο Ολλανδός στο team radio που αναφέρει πως αν δεν είχε ισιώσει το σικέιν, θα είχε τρακάρει με τον Hamilton.

Πολύ γρήγορα όμως, ο Ολλανδός θα ξαναπεράσει τον Hamilton, ο οποίος πέφτει συνεχώς θέσεις καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα φρένα. Στο team radio δηλώνει χαρακτηριστικά “Δεν έχω καθόλου φρένα”.

Τελικά ο επτάκις πρωταθλητής θα αποσύρει το μονοθέσιο της Ferrari χωρίς να επηρεάσει την ροή του αγώνα. Μία ακόμα ατυχία για τον Βρετανό αλλά και την ιταλική ομάδα.

Με τους 10 από τους συνολικά 57 γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, ο πρωτοπόρος Norris έχει διαφορά ασφαλείας 5 δευτ. από τον δεύτερο Antonelli, ενώ ακολουθούν οι Verstappen, Leclerc και Russell. Παράλληλα ο Piastri “παλεύει” να μη χάσει την 9η θέση που βρίσκεται, καθώς έχει ζημιά στην μπροστινή αεροτομή μετά από μικροεπαφή με τον Russell κατά την εκκίνηση.

Το πρώτο Virtual Safety Car θα εμφανιστεί στον 15ο γύρο, καθώς ο Stroll της Aston Martin θα μείνει από φρένα (όπως και ο Hamilton) και θα βγει εκτός πίστας. Κατευθείαν οι Antonelli, Verstappen και Russell θα μπουν για pit stop, ενώ η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει στον επόμενο γύρο. Καταστροφή όμως για τον πρωτοπόρο Norris ο οποίος θα μπει τελικά στα pits για αλλαγή, αφού είχε τελειώσει το καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου ασφαλείας.

When the VSC came in at just the wrong time! 😳 Here is the slow pit stop which ensued, costing Lando Norris the lead in Madrid 🔧#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AZ1ja47Ae0 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Μάλιστα θα κολλήσει και ο αριστερός τροχός, θα χρειαστεί 7 δευτ. για το pit stop και θα επιστρέψει τελικά στην πίστα στην 5η θέση.

Πλέον πρώτος ο Leclerc που δεν μπήκε για αλλαγή ελαστικών, ενώ ακολουθεί ο Antonelli στα 2δευτ. (ο οποίος πρόλαβε να αλλάξει ελαστικά στην αρχή του VSF), και ο Verstappen.

Ήδη από τον γύρο 24 αρχίζουν τα πρώτα ντουμπλαρίσματα, με τον Leclerc να περνάει τους τελευταίους της κατάταξης, Alonso και Bottas. Παράλληλα ο Norris συνεχίζει να ανεβαίνει στην κατάταξη, έχοντας φτάσει στη θέση 4, στο γύρο 33.

Η τρίτη εγκατάλειψη αφορά τον Perez, ο οποίος θα μπει στα pits και θα αποσύρει την Cadillac του, χωρίς να επηρεάσει την ροή του αγώνα. Θυμίζουμε πως η συγκεκριμένη πίστα είναι καινούργια και πραγματοποιείται αγώνας για πρώτη φορά. Προσπεράσεις υπάρχουν αλλά όχι πάρα πολλές, με τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα μέχρι τώρα να έχει κάνει το Virtual Safety Car λόγω της εξόδου του Stroll.

Ο Norris συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμό και θα βρεθεί μόλις 0.5 δευτ. πίσω από τον τρίτο Verstappen. Παράλληλα ο τελευταίος στην κατάταξη Sainz θα μπει στα pits για να αποσύρει το μονοθέσιο του. Τέταρτη συνολικά εγκατάλειψη.

Ο πρωτοπόρος έως τώρα του αγώνα Leclerc, θα μπει για πρώτη αλλαγή ελαστικών στο γυρο 49 πέφτοντας στην 4η θέση (από τους 57) και έτσι ο Antonelli θα βρεθεί για πρώτη φορά, πρώτος στην κατάταξη.

Πίσω του ο Verstappen και στην τρίτη θέση ο Norris. Ένας Norris που προσπαθεί για την δεύτερη θέση, όμως η πίστα δεν προσφέρεται για προσπεράσεις.

Τελικά, μετά από 57 γύρους, τέσσερις εγκαταλείψεις και ένα Virtual Safety Car που έφερε τα πάνω κάτω, ο 20χρονος Kimi Antonelli θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία και θα σημειώσει την 8η φετινή του νίκη!

Τελική κατάταξη: Antonelli – Verstappen – Norris – Leclerc – Russell – Lawson- Colapinto – Piastri – Lindblad – Hulkenberg – Ocon – Gasly – Bortoleto – Tsunoda – Albon – Bearman – Alonso – Bottas

Εγκαταλείψεις: Hamilton – Stroll – Perez – Sainz