Προβλήματα και ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι επιβάτες της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ), καθώς η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί προσωρινά σε κομβικό τμήμα του δικτύου στα βόρεια προάστια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δρομολόγια έχουν ακινητοποιηθεί στο τμήμα «Ειρήνη» – «Κηφισιά». Η διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας, καθώς διαπιστώθηκε πως ένας σκύλος είχε εισέλθει στις ράγες.

Το επιβατικό κοινό που βρισκόταν στις αποβάθρες των επηρεαζόμενων σταθμών ενημερώθηκε από τα μεγάφωνα να αποχωρήσει. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νεότερη επίσημη ανακοίνωση για το πότε θα απομακρυνθεί με ασφάλεια το ζώο και θα αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία της γραμμής.