Σε μείζον πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται η δημόσια συζήτηση για τις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας, πυροδοτώντας έντονες αναταράξεις τόσο στο εσωτερικό της κυβέρνησης όσο και στο μέτωπο της αντιπολίτευσης.

Η «πέτρα του σκανδάλου» κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει τα περί προσωπικών απόψεων, αλλά η «φωτιά» δεν σβήνει. Εργαζόμενοι, συνδικάτα και αντιπολίτευση εξαπολύουν μύδρους για τις… προσωπικές του απόψεις και το θέμα λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Από τα καφενεία έως τη Βουλή.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις αρχικές αναφορές περί ενδεχόμενου δραστικού περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος (έως και στους δύο μήνες), η κυβέρνηση επιχειρεί, με καθυστέρηση αρκετών ημερών είναι η αλήθεια, να διαχειριστεί τις εντυπώσεις, με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη να λένε πως οι δηλώσεις αυτές αποτελούν «προσωπικές απόψεις» και δεν συνιστούν επίσημη κυβερνητική θέση.

Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις από το υπουργείο ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί θεμελιώδες ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων, που έχουν καταβάλει εισφορές και δεν πρόκειται να καταργηθεί, η συζήτηση φούντωσε εκ νέου μετά από τοποθετήσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών, όπως του Μάκη Βορίδη, που έριξε κι άλλο «λάδι στη φωτιά».

Οι αναφορές αυτές περί ανάγκης «επανασχεδιασμού των αντικινήτρων για την εργασία» ερμηνεύτηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως επιβεβαίωση ενός ειλημμένου σχεδίου για μείωση των κοινωνικών παροχών.

Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν δημόσια αποστάσεις

Παρά τις προσπάθειες του Μεγάρου Μαξίμου και της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως να υποβαθμίσουν το θέμα κάνοντας λόγο για «προσωπικές απόψεις», γαλάζια στελέχη και βουλευτές εκφράζουν ανοιχτά τις ενστάσεις τους.

Στην πρώτη γραμμή της κριτικής βρέθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ, Γιάννης Παππάς, ο οποίος αντέδρασε αιχμηρά τονίζοντας ότι το επίδομα ανεργίας «δεν είναι προνόμιο ούτε δώρο της Πολιτείας».

Ο κ. Παππάς υπογράμμισε το δομικό πρόβλημα της εποχικότητας στην ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό που στηρίζουν την οικονομία των νησιών χρειάζονται ουσιαστική και εκτεταμένη προστασία τους μήνες που αντικειμενικά δεν υπάρχει εργασία. Ζήτησε μάλιστα να σταματήσει η πολιτική εκμετάλλευση του θέματος που δημιουργεί ανασφάλεια στους νησιώτες.

Την ίδια στιγμή, το εσωκομματικό τοπίο περιπλέκεται περαιτέρω από την τοποθέτηση άλλων στελεχών, όπως του Στέλιου Πέτσα.

Ο κ. Πέτσας υπερασπίστηκε τη λογική της αναθεώρησης, υποστηρίζοντας ότι η άθροιση επιδομάτων μπορεί να δημιουργήσει αντικίνητρα για εργασία.

Πρότεινε μάλιστα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σταδιακά σε επιδότηση εργασίας (μέσω κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων), γραμμή στην οποία κινήθηκε και ο Μάκης Βορίδης.

Η διαφοροποίηση των βουλευτών της περιφέρειας —και ειδικά των τουριστικών περιοχών— αποτυπώνει την πίεση που δέχεται η κοινοβουλευτική ομάδα από τις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας σαφές ότι οποιοδήποτε σενάριο περικοπής του επιδόματος θα συναντήσει σοβαρές εσωκομματικές αντιστάσεις.

Στο πολιτικό σκηνικό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης –μεταξύ των οποίων το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και η ΕΛ.Α.Σ.– εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για κάλυψη των στελεχών του και ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις.

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, το οποίο εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη» και ότι αποκαλύφθηκε το κρυφό αντικοινωνικό της σχέδιο για τον κόσμο της εργασίας.

Σε ανακοινώσεις του κόμματος αλλά και σε δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει συστηματικά τη δραστική μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μόλις μήνες.

Από το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι οι αρχικές αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη δεν ήταν τυχαίες, αλλά επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τις τοποθετήσεις άλλων κορυφαίων στελεχών, όπως του Μάκη Βορίδη και του Στέλιου Πέτσα, οι οποίοι τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ του «εξορθολογισμού» των επιδομάτων.

Η Xαριλάου Τρικούπου απορρίπτει κατηγορηματικά την προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να παρουσιάσει τις δηλώσεις αυτές ως «προσωπικές απόψεις».

Τονίζει ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο που στοχοποιεί τους ανέργους και ιδιαίτερα τους εποχικά εργαζόμενους, μετατρέποντας ένα θεμελιώδες ανταποδοτικό δικαίωμα —που χρηματοδοτείται από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων— σε εργαλείο πίεσης για αποδοχή χαμηλόμισθων και ελαστικών μορφών απασχόλησης.

Σε θέση μάχης και η ΓΣΕΕ

Τον έντονο προβληματισμό της για τη δημόσια συζήτηση γύρω από το επίδομα ανεργίας εξέφρασε η ΓΣΕΕ, στηλιτεύοντας την προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών για τις δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η Συνομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι το επίδομα αποτελεί ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζομένων και όχι κάποιου τύπου προνοιακό φιλοδώρημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Ιούνιο του 2026, μόλις 106.727 από τους 672.293 εγγεγραμμένους ανέργους λάμβαναν την παροχή (λιγότεροι από 1 στους 6), την ώρα που το 54,8% του συνολικού αριθμού αφορά μακροχρόνια ανέργους.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα υπολείπεται των ευρωπαϊκών προτύπων ως προς την κάλυψη, τη διάρκεια και το ύψος της εισοδηματικής προστασίας. Επισημαίνει δε ότι η αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στο νέο πιλοτικό σχήμα δυσχεραίνει περαιτέρω την πρόσβαση στο επίδομα, πλήττοντας κυρίως τους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση.

Παρά την υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% τον Ιούλιο του 2026, η Συνομοσπονδία απορρίπτει τη διασύνδεση του επιδόματος με τις ελλείψεις προσωπικού, αποδίδοντας τις κενές θέσεις εργασίας στους χαμηλούς μισθούς και τις υποβαθμισμένες συνθήκες. Παράλληλα, ζητά την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και απορρίπτει τη διοχέτευση ασφαλιστικών πόρων προς την επιδότηση επιχειρήσεων.