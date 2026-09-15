Το μεσημέρι της Τρίτης (15/9) αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της έκτισης της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η πύλη του σωφρονιστικού καταστήματος άνοιξε λίγο μετά τις 12:00, με δεκάδες υποστηρικτές του να έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στο σημείο, υποδεχόμενοι την έξοδό του με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Ο ίδιος, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποφυλάκισή του, έδωσε άμεσα πολιτικό στίγμα, ανακοινώνοντας παράλληλα την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος.

«Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή»

«Έχω δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και απ’ ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», ανέφερε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Στη συνέχεια στράφηκε κατά του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να εμποδιστεί η επιστροφή του στη Βουλή.

«Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς, όλες αυτές τις ημέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν, και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες», πρόσθεσε.

Η «νομική φόρμουλα» για την κάθοδο στις εκλογές

Λίγες ώρες νωρίτερα, η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή, είχε προαναγγείλει ότι η κάθοδος του Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές θεωρείται δεδομένη, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη βρεθεί η νομική φόρμουλα που θα επιτρέψει τη συμμετοχή του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η νομική μάχη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η υπεράσπιση σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.

«Εμείς θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Βάσω Πανταζή αναφέρθηκε ακόμη στην τροπολογία που ψηφίστηκε το 2023 για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, κάνοντας λόγο για διάταξη που, κατά την πλευρά της υπεράσπισης, είχε «φωτογραφικό» χαρακτήρα.

«Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023», τόνισε.

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και η άμεση ανακοίνωση νέου πολιτικού σχηματισμού ανοίγουν πλέον ένα νέο πολιτικό και νομικό κεφάλαιο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις επόμενες κινήσεις του όσο και στο εάν και με ποιον τρόπο θα επιχειρήσει να επιστρέψει στην εκλογική διαδικασία.