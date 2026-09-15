Σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση παραμένει νοσηλευόμενο στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε εκεί το βράδυ της Κυριακής (13/09), με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η κατάσταση της υγείας του νεογνού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Αρχικά είχε διακομιστεί στο Νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ηράκλειο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Κατά την εξέτασή του στα Επείγοντα, οι γιατροί διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και βαριές κακώσεις. Τα ευρήματα κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά και, ως εκ τούτου, ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές.

Ενώπιον του ανακριτή η 18χρονη μητέρα

Για την υπόθεση συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Μετά την εμφάνισή της ενώπιον του Εισαγγελέα, η νεαρή γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 18χρονη, η οποία φέρεται να μεγαλώνει μόνη της το βρέφος, υποστήριξε ότι το παιδί τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να τον αξιολογούν σε συνδυασμό με τα ιατρικά ευρήματα και το σύνολο των στοιχείων που έχουν προκύψει από την προανάκριση.

Έρευνα για τις συνθήκες του τραυματισμού

Οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τον χρόνο, τον τρόπο και τον χώρο στον οποίο προκλήθηκαν οι σοβαρές κακώσεις στο νεογνό.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο τραυματισμός να σημειώθηκε μέσα στο σπίτι. Παράλληλα, οι αστυνομικοί ερευνούν το οικογενειακό περιβάλλον και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο μηχανισμός πρόκλησης των τραυμάτων, με την έρευνα των Αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο επίκεντρο παραμένει, πάντως, η κατάσταση της υγείας του βρέφους. Οι γιατροί συνεχίζουν να το παρακολουθούν στενά, με την κλινική του εικόνα να χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά σοβαρή.