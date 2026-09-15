Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα στο εσωτερικό της παράταξής του.

Η συνεχής διολίσθηση των ποσοστών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στις πρόσφατες κάλπες, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της δημοφιλίας του ίδιου στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, δημιουργούν συνθήκες αμφισβήτησης.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Γερμανός καγκελάριος προσανατολίζεται στο να ζητήσει εμμέσως την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης από τα συλλογικά όργανα της ηγεσίας του κόμματός του.

Σύμφωνα με το περιοδικό Stern και τον ιστότοπο «Table.Media», το βράδυ της Κυριακής, μετά τις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, ο κ. Μερτς σχεδιάζει να παρουσιάσει στην εκτελεστική επιτροπή του CDU τελεσίγραφο: είτε θα συμφωνήσουν όλοι σε μια ενιαία πορεία μεταρρυθμίσεων υπό την ηγεσία του είτε θα υποβάλει άμεσα την παραίτησή του. Δεν σκοπεύει ωστόσο να παραιτηθεί οικειοθελώς από το αξίωμά του.

Όπως επισημαίνει το Stern, τα μέλη της επιτροπής έχουν ήδη λάβει πρόσκληση για συνεδρίαση στις 17:00 (τοπική ώρα) της Κυριακής. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ιστότοπο «Table. Briefing», υπάρχουν φήμες ότι ο Φρίντριχ Μερτς θα παρουσιάσει σημεία με τα οποία το κόμμα σκοπεύει να ξεκινήσει συζητήσεις με τον κυβερνητικό του εταίρο, το SPD. Αυτά τα σημεία περιλαμβάνουν υψηλότερες φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Με αυτήν την κίνηση, ο καγκελάριος στοχεύει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ισχυρών πρωθυπουργών των κρατιδίων Χέντρικ Βουστ, Ντάνιελ Γκίντερ και Μπόρις Ράιν. Ο καγκελάριος έχει μάλιστα αναβάλει την αναχώρησή του για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU την Τρίτη.