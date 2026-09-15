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Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια χαρακτηριστική φράση των θαυμαστών του και με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία ποζάρει ο καλλιτέχνης.

Ο σκηνοθέτης επέλεξε ένα λιτό μήνυμα, για να πει το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ανέβασε ένα κοντινό πορτρέτο του καλλιτέχνη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όσο ζω, ΜΑΖΩ».

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ιατρείο στο Κολωνάκι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, βυθίζοντας τη χώρα σε πένθος.

Δείτε την ανάρτησή του:

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