Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στους Πεύκους Σητείας το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αμέσως μετά, τελέστηκε τρισάγιο έξω από το σπίτι του, παρουσία πλήθους κόσμου που έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά και τον αγάπησαν έδωσαν το «παρών», αποχαιρετώντας έναν καλλιτέχνη που είχε αφήσει το δικό του στίγμα στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση του καλλιτέχνη με τον τόπο και τους κατοίκους του. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η απώλειά του συγκλόνισε το πανελλήνιο και πως η φωτογραφία του στο μνημόσυνο έμοιαζε σαν «μαχαίρι στην καρδιά».

Σημείωσε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάθε φορά που βρισκόταν στους Πεύκους, δεν ήταν απλώς ο αστέρας που μεσουρανούσε στο καλλιτεχνικό στερέωμα, αλλά «ένας από εμάς». Ήταν, όπως τον περιέγραψε, ένας άνθρωπος απλός, ταπεινός, χωρίς ίχνος έπαρσης, ο οποίος μάλιστα βοηθούσε έμπρακτα πολλούς συνανθρώπους του.

Οι εκδηλώσεις αποχαιρετισμού είχαν ξεκινήσει από το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Σητείας. Εκεί, φίλοι και ντόπιοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον καλλιτέχνη μέσα από τη μουσική του, με τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του να κυριαρχούν στη βραδιά.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η βραδιά αυτή ήταν το ελάχιστο «αντίδωρο» που μπορούσαν να προσφέρουν. Η Σητεία και οι Πεύκοι δεν ήταν απλώς ένας προορισμός για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά ο προσωπικός του «θεραπότοπος», το καταφύγιο όπου έβρισκε ηρεμία και αποφόρτιση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τους έντονους ρυθμούς της ζωής του.

Μέσα από το μνημόσυνο και τη βραδιά μνήμης, η τοπική κοινωνία αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που είχε γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της.

Πηγή: creta24