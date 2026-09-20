Ερωτήματα έχει προκαλέσει μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (ΑΠΣΙ), η οποία αφορά γιατρό της Λέσβου.

Σύμφωνα με το lesvosnews.gr, υπόθεση που έφτασε στο ανώτατο πειθαρχικό όργανο αφορούσε έναν παθολόγο με καταγωγή από τη Λέσβο, ο οποίος είχε αρχικά καταδικαστεί διότι, στερούμενος της ειδικότητας του γαστρεντερολόγου, διέθετε στο ιατρείο του μηχάνημα ενδοσκοπήσεων και διενεργούσε τις αντίστοιχες ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις. Αρνούμενος να αποδεχθεί την πρωτόδικη απόφαση, όμως, προχώρησε σε έφεση.

Το ΑΠΣΙ εξέτασε την υπόθεση και προχώρησε σε πλήρη ανατροπή της αρχικής καταδίκης. Με την απόφασή του, το Συμβούλιο απεφάνθη ότι ο παθολόγος δικαιούται να διατηρεί τον σχετικό εξοπλισμό στο ιατρείο του και να εκτελεί κανονικά ενδοσκοπήσεις και διαγνώσεις, εξισώνοντας πρακτικά τη δυνατότητά του σε αυτό το πεδίο με εκείνη ενός ειδικευμένου γαστρεντερολόγου, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο.

Η συγκεκριμένη ετυμηγορία αποκτά ευρύτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί πλέον νομικό προηγούμενο. Βασιζόμενοι σε αυτή την απόφαση, όλοι οι ιατροί στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν στα ιατρεία τους εξοπλισμό για πράξεις που δεν εμπίπτουν στενά στη δική τους ειδικότητα και να τις διενεργούν νομίμως.

Τα έγγραφα που δημοσίευσε σχετικά το εν λόγω μέσο: