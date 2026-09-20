Η διακοπή του πρωταθλήματος δεν σημαίνει ότι στην ΑΕΚ σταμάτησε η δουλειά. Αυτές τις ημέρες ξεκίνησαν εργασίες στην Allwyn Arena, με το βάρος να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είχαν επιβαρύνει σημαντικά τον χλοοτάπητα και οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να γίνουν οι παρεμβάσεις, ώστε το γήπεδο να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά την διακοπή.

Αυτή την περίοδο γίνεται χειμερινή επισπορά. Με απλά λόγια, νέοι σπόροι γρασιδιού τοποθετούνται πάνω στον υπάρχοντα χλοοτάπητα, ώστε να καλυφθούν τα σημεία που έχουν φθαρεί, να πυκνώσει το γκαζόν και να ανανεωθεί η εικόνα του αγωνιστικού χώρου. Το timing θεωρείται ιδανικό, αφού στις αρχές του φθινοπώρου η θερμοκρασία πέφτει, η υγρασία αυξάνεται και το γρασίδι ανακτά σταδιακά τη φυσιολογική του κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr