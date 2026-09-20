Σφραγισμένη και υπό διαρκή φρούρηση αστυνομική παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η Πολεοδομία Μυκόνου, μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί.

Το κτήριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος e-poleodomia, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες.

«Η αστυνομία έλαβε εντολή από την εισαγγελία να σφραγίσει την πολεοδομία, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα e- poleodomia. Την επόμενη ημέρα ήρθε έγγραφο σε μένα που συνοδεύετο από το έγγραφο της εισαγγελίας, η οποία έλεγε επειδή έχει κλείσει το πρόγραμμα, να στείλει δύο υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, που είναι η πολεοδομία της πρωτεύουσας, να ελεγχθεί το πρόγραμμα», σημείωσε ο δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερώνης.

Σε ερώτηση για το αν έχει εικόνα εύρυθμης λειτουργίας για την πολεοδομία, ο κ. Βερώνης απάντησε: «Δεν λέω τέτοια πράγματα. Αν είναι εύρυθμη ή δεν είναι εύρυθμη, να ασχοληθεί η πολεοδομία και το κράτος».

«Γενικά, είχαμε πάντα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, γιατί πάντα κάναμε, κι εμείς οι επαγγελματίες, και οι πολίτες πολλά αιτήματα και πολλές καταγγελίες, και περνούσαν χρόνια… Έχουν περάσει δυο και τρία χρόνια από αιτήματα, και δεν έχουν έρθει ούτε να κάνουν αυτοψίες, όταν καταγγέλλονταν αυθαίρετες κατασκευές, και δεν μας απαντούσαν καν. Ήταν δύσκολο ακόμα και να πάρουμε αντίγραφα», δήλωσε στο ΕΡΤnews η δικηγόρος Μυκόνου Ανέζα Μητιούδη.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ