Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού με το γκολ του Σάλιακα στο φινάλε, και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις δηλώσεις του στάθηκε στην επιμονή που έδειξαν οι παίκτες του μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Είμαστε ο Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά δεν φαινόταν, οι φίλαθλοι ήταν δίπλα μας. Έπρεπε να επιμείνουμε μέχρι το τέλος και τελικά το καταφέραμε παίζοντας και από τα άκρα, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό», είπε και μίλησε για τη διακοπή του πρωταθλήματος:

«Θα μας άρεσε να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, θα λείψουν 14-15 παίκτες με τις εθνικές τους. Έχουμε όμως αυτοπεποίθηση από τις νίκες, από τη νίκη στο Europa League και το σημερινό εκτός έδρας, ώστε να έχουμε ενέργεια για να δουλέψουμε όσοι παραμείνουμε στον Ρέντη».